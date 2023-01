Un exconcejal de Carmena reacciona a sus comentadas palabras con este duro tuit

Carlos Sánchez Mato, exconcejal de Economía y Hacienda durante el gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, ha reaccionado con dureza a los comentadas palabras que la que fuera edil de la capital dejó hace unos días sobre la Ley del solo sí es sí.

Al ver las palabras que Carmena dejó en una entrevista en El País, Mato publicó un mensaje muy crítico desde su cuenta de Twitter. "Las puñaladas infundadas e injustas de personas soberbias, sí", señaló.

"Pero no he visto aún UNA sola propuesta de corrección de la ley solo sí es sí que solucione la interpretación machista de algunos jueces y juezas rebajando determinadas penas. Espero ansioso la redacción alternativa", recriminó, en un tuit que supera los 3.400 me gusta.

En la entrevista, la exalcaldesa respondió, entre otras cuestiones, a lo que estaba ocurriendo con la nueva norma y aseguró que "es una pena" lo que está ocurriendo y que "se haya abordado con tan poca inteligencia".

Carmena defendió que "hacer una ley no es fácil", justificó que, por ello, "si produce un efecto que no querías, se modifica" y cree que no hacerlo es "una actitud de soberbia infantil".

Unas palabras a las que también reaccionó la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, reconociendo que "nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley".