Feijóo acusa a Sánchez de montar un "espectáculo de adolescente" con su carta: "Pretende gobernar por compasión"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves a Pedro Sánchez de "montar un espectáculo de adolescente" y de querer gobernar por "compasión" después de que el jefe del Ejecutivo anunciara ayer a través de una carta que medita dimitir de su cargo.

En una intervención ante los medios en Génova, el líder popular ha asegurado que los ciudadanos españoles están asistiendo "con estupor" a la decisión de Sánchez de suspender su agenda para reflexionar sobre su continuidad después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias previas contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. "Un presidente digno de una nación no la somete al bochorno internacional y no lleva su corrosiva política al proyecto del 'divide y venceras'", ha señalado.

Feijóo cree que Sánchez lleva cinco años "pensando en sí mismo" y le ha reprochado que abandone sus obligaciones. "No existe la figura del presidente fijo discontinuo y debe dar explicaciones sobre los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su entorno. Debería haberlo hecho hace semanas, pero sus respuestas aún no han llegado. Por algo será. Repetir lo que él llama 'derecha' y 'ultraderecha' para ver si la gente le perdona cualquier indecencia es de una frivolidad inaceptable", ha señalado.

Para Feijóo, la carta de Sánchez responde a "una operación de supervivienca política" con la que el presidente quiere "gobernar por compasión" e "intimidad a jueces y periodistas". "La imagen de toda una nación no puede secuestrarse para la estrategia electoral del partido slocialista", ha añadido.

En su intervención, Feijóo ha recordado las investigaciones judiciales en torno al 'caso Koldo', el espionaje del móvil del presidente y una tercera sobre "si empresas obtuvieron dinero público por la relación directa o indirecta de su entorno", sin hacer mención directa en ningún momento a Begoña Gómez.

"Detrás de esto no está la oposición. Está la Justicia. Nuestra responsabilidad se limita a exigir sobre dudas que cada día se van acrecentando. Si lo que se pretende es que ignoremos lo que está pasando, ya le advierto de que no puedo hacerlo", ha dicho.

Para acabar, Feijó ha subrayado que España merece un presidente "que actúe con serenidad y madurez", y cree que Sánchez nunca ha estado a la altura del país. "No puede montar un espectáculo de adolescente para le digan que no se vaya y que no se enfade", ha concluido.