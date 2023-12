Feijóo llama "maleducado" a Sánchez por su respuesta a Weber en Estrasburgo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se encuentra este jueves en Bruselas, donde ha acudido a la cumbre de líderes del PP europeo que se celebra en la capital belga.

Allí, en declaraciones a los periodistas tras el encuentro, se ha mostrado muy crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su respuesta al presidente del PP europeo, el alemán Manfred Weber, durante su intervención en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Según Feijóo, sus colegas 'populares' estaban "sorprendidísimos" por "la actuación del señor Sánchez". "No sólo como presidente del Gobierno de España, sino como presidente de turno del Consejo", ha afirmado.

A partir de ahí, el líder del PP español ha comenzado a lanzar epítetos sobre el discurso de Sánchez: "Ha sido lamentable. Honestamente, creo que ha dejado en ridículo a todos los españoles. Ayer midió mal su discurso. Es verdad que en España nos sorprende poco, pero a los colegas europeos les ha sorprendido mucho. Nunca un presidente de turno del Consejo y nunca un primer ministro ha sido tan bronco, tan maleducado, con una actuación tan impropia de falta de respeto al Parlamento Europeo".

Según Feijóo, Sánchez "mostró su verdadera cara, conocida en España y desconocida en Europa". "Hizo un discurso impropio de un presidente del Gobierno, un discurso impropio de un presidente de turno del Consejo. Fue un mitin de su partido. Faltó al respeto a los diputados, especialmente al portavoz del grupo mayoritario de la Cámara y desacreditó la Justicia española", ha agregado.

Feijóo ha dicho estar "abochornado" y haber "pedido disculpas en nombre de España" a sus colegas del PP europeo.

En un cruce de intervenciones que chocó con el habitual tono institucional que reina en la Eurocámara, Sánchez salió este miércoles al paso de las críticas del líder de los populares europeos, el alemán Manfred Weber, exponiéndole las contradicciones que guarda el PP nacional con los postulados de la derecha europea. Por ejemplo, pactar con la ultraderecha -Vox-. Weber arrancaba su interpelación a Sánchez, cordial, con un "bienvenido y felicidades por su elección como presidente de España", pero puntualizando que "yo no estoy contento en lo político, pero le respeto".

"Ha hablado usted de democracia y el principio básico de la democracia es decirle la verdad a las personas antes de las elecciones", criticó el líder del PPE, recuperando una de las críticas del argumentario popular. "No puede usted prometer que no va a aprobar una amnistía tres días antes, no puede estar en el poder cinco años diciendo que la amnistía no es constitucional para después aplaudir esa amnistía", le espetó.

En su respuesta, Sánchez ahondó en el argumento de que la única amenaza para la democracia es el avance de la ultraderecha -una cuestión a la que la derecha tradicional europea le da suma importancia y se apuesta por cordones sanitarios entre los grandes partidos- y respondió con una batería de preguntas ante un Weber atónito al ser interpelado directamente por su opinión sobre la política doméstica española.

"La irresponsabilidad de las derechas tradicionales, que le están abriendo la puerta a los gobiernos de coalición y están haciendo suyas muchas de las ideas ultras. Esa es la amenaza que se cierne sobre el proyecto europeo", dijo Sánchez, dirigiéndose al presidente del PPE: "Ese tándem reaccionario debilita, señor Weber, el proyecto europeo".

Y explicó los motivos: "[Ese tándem] es el que está erosionando las democracias, el que está ilegalizando partidos políticos, el que ataca la separación de poderes, el que silencia los medios de comunicación críticos, al tiempo que socavan el proyecto europeo, frenan la transición ecológica y ponen en jaque los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, como está ocurriendo en España".

En su contrarréplica a Weber, Sánchez desplegó una retahíla de preguntas como una suerte de examen de conocimiento de con quién ha pactado el PP en múltiples comunidades autónomas y ayuntamientos españoles. "Señor Weber, ¿es usted consciente de todo ello? ¿De verdad se siente cómodo siendo cómplice de esta amenaza? Yo, se lo digo de verdad, celebro que después de 20 años en esta Cámara haya empezado a interesarse por lo que está sucediendo en España, pero si de verdad quisiera ayudar, mi recomendación es que conozca antes nuestro país y no se limite a repetir las proclamas infundadas que le pasan los colegas del PP español".