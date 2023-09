Feijóo, tras la rebaja de condena a un miembro de La Manada: "El Gobierno se ha tomado a broma las violaciones"

AFP via Getty Images

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el Gobierno de Sánchez "se ha tomado a bromas las agresiones sexuales y las violaciones" después de conocer que un miembro de La Manada ha visto rebajada su pena un año tras la aplicación de la ley del "sólo sí es sí".

En una entrevista en el programa "La Mirada Crítica" de Telecinco, Feijóo ha señalado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de reducir de 15 a 14 años la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a Ángel Boza "estaba dentro de lo previsible" porque "los jueces tienen que aplicar las leyes". "Cuando se toma de forma frívola una violación o un abuso y se advierte a un gobierno de que está en un error promulgando una norma, hay efectos", ha dicho Feijóo.

El líder del PP cree también que esta rebaja confirma "que Sánchez escucha poco", y que al presidente "le sobra soberbia y le falta humildad para aceptar errores". "La gente se da cuenta con estas sentencias que decir que este gobierno es feminista es un eslogan. No ha habido un gobierno que se haya tomado más a broma los abusos sexuales y las violaciones que el gobierno actual", ha dicho con gran dureza.

En la misma entrevista, Feijóo también ha criticado de nuevo la posibilidad de que se apruebe una ley de amnistía para favorecer a los independentistas involucrados en el procés y en el referéndum ilegal del 1-O. En este sentido, el popular sostiene que Sánchez se está haciendo "una especie de autoamnistía que se da a sí mismo para conseguir la presidencia de España". Una decisión que, para él, es "éticamente reprochable, jurídicamente entendemos que no cabe en la Constitución y políticamente es inaudito".

Feijóo ha señalado también que prefiere quedarse en la oposición "a aceptar unas condiciones que son inasumibles para el Estado español y para la dignidad de nuestro país" y considera que su puesto de presidente del PP no está en peligro aunque fracase su investidura, cuyo debate tendrá lugar el 26 y 27 de septiembre en el Congreso. "Yo no perseguí esta silla, la ocupé porque el partido me pidió que viniese a ocuparla. Yo sólo respondo ante las urnas", ha dicho.