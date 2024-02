Feijóo trata de recoger cable y asegura que "no se da ninguna condición para los indultos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de querer "embarrar la campaña" y ha aseverado que "no se da ninguna condición para los indultos" a los líderes del 'procés' catalán.

Después de que varios medios publicasen este sábado a última hora que estaría abierto a un indulto a Carles Puigdemont condicionado a que sea juzgado y a que rechace la vía unilateral y de que, instantes después, el PP matizase que estas condiciones "no se dieron con los indultos del procés", en la mañana de este domingo, en un paseo en Ferrol, Feijóo ha hablado ante la prensa sobre ello.

"Voy a ser muy claro y voy a ser lo suficientemente contundente: yo he dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía por dos razones: porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles; y dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones", ha proclamado.

Viajará a Cádiz

Fuentes del PP, Feijóo se desplazará mañana a Cádiz para conocer de primera mano la situación en la zona y reunirse con alcaldes, representantes de la Junta de Andalucía y de la Diputación provincial, y de la Policía y la Guardia Civil.

Las mismas fuentes añaden que Marlaska fue "quien mandó a combatir a los narcotraficantes a unos agentes que no pudieron suplir con su valentía la insuficiencia de medios materiales que adolece al cuerpo en la zona".

Feijóo ha hablado esta mañana por teléfono con dos de los guardias civiles heridos en Barbate, a los que ha manifestado todo su apoyo y solidaridad.