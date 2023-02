Esta frase de Feijóo durante su entrevista con Alsina no deja de comentarse en redes

Una frase que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pronunció durante la entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero del pasado miércoles está dando mucho que hablar en redes sociales y la razón es más que obvia.

Al ser preguntado por la propuesta que le hizo al PSOE de que tras las próximas elecciones generales gobierne la lista más votada, el dirigente popular tuvo un importante lapsus en directo.

"Yo esa propuesta la mantengo y espero reciprocidad y compromiso para que podamos decir a los españoles con claridad cuál es la posición de cada uno. Mi ofrecimiento está muy claro y es, oiga, comprometámonos a que el que gane las elecciones, el que tenga más votos, deje gobernar al otro. Siempre ha sido así, en España", aseguró.

El detalle había pasado desapercibido en un primer momento, pero, horas después de la entrevista, la escena ha llegado a Twitter y cientos de personas no han dudado en pronunciarse sobre lo ocurrido.

Durante una parte de la entrevista, Alsina también le preguntó a Feijóo si Sánchez "no le cae bien" y él respondió, justificando que "a mí no se me ocurriría preguntarle a Carlos Alsina si a usted le cae bien Pedro Sánchez". A lo que el periodista defendió que "tiene días".