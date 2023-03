Un grupo de mujeres revienta un acto de Irene Montero por el 8-M y la ministra les da la palabra 

Un grupo de mujeres ha 'reventado' un acto institucional por el 8-M que se ha celebrado este miércoles en el Teatro Pavón de Madrid y en el que han participado la ministra de Igualdad, Irene Montero, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', algunas estudiantes y podcasters.

Mientras se debatía sobre feminismo en esta mesa redonda moderada por la periodista Carlota Corredera, varias asistentes se han levantado de su asiento y han increpado a la ministra por la aprobación de leyes como el "sólo sí es sí" o la ley trans. "El feminismo no está dividido, está parasitado" o "ministra dimisión", son algunas de las proclamas que han lanzado mientras otra parte del público las abucheaba.

Ante esta situación, la ministra de Igualdad ha invitado a las mujeres que protestaban a intervenir en el acto. "Si queréis, podéis subir y explicar vuestros argumentos. El único requisito es que esto tiene que ser un espacio seguro para todes. Subid y explicad vuestras ideas", ha señalado Irene Montero. Corredera accedía a entregarles el micrófono, para que una de ellas preguntara directamente a la ministra qué es para ella ser mujer.

"Lo importante es que sepamos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tenemos más riesgo de sufrir violencia o pobreza. Por eso es importante que hagamos políticas que defiendan a todas las mujeres. Ser mujer es eso, es tener más riesgo de sufrir violencia. Lo que nos queréis explicar es que las mujeres trans no son mujeres, pero mi obligación como ministra de Igualdad es respetar los derechos humanos. Esto debe ser un espacio seguro donde no se dice que las mujeres trans no son mujeres, porque eso es vulnerar los derechos humanos. Para eso sirve la educación en igualdad y la educación sexual, para que nos respetemos todas", ha respondido Montero.

Una de las mujeres que ha participado en la protesta no ha quedado conforme con las palabras de la ministra. "No sabes definir qué es ser mujer o por qué se nos oprime, que es por el sexo con el que nacemos. Lógicamente, las feministas estamos de acuerdo en que las personas trans sufren discriminación. Nuestra lucha no es contra esas personas, sino para defender que las mujeres hemos nacido con una realidad biológica que vosotras negáis", ha dicho.

Tras ello, Montero ha insistido en que su obligación como ministra "es hacer cumplir con los derechos humanos". "Decir que una mujer trans no es mujer es posicionarse en contra de ellos. Lo que amenaza a las mujeres es el machismo, los agresores sexuales, el patriarcado... Y contra eso tenemos que luchas todas. ¡Qué viva la lucha de las mujeres, de todas las mujeres!", ha expresado.

No es la primera vez que feministas críticas con Montero sabotean un acto. Ya sucedió un episodio muy similar hace dos semanas en otro encuentro de mujeres organizado por el Ministerio, en el que también se escucharon las mismas protestas. Después del incidente de este miércoles, el acto ha transcurrido tal como estaba previsto.