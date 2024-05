Illa, a Puigdemont: "Todo lo que no sea aceptar la voluntad democrática expresada por los ciudadanos me parece un error"

El líder del PSC y vencedor en las elecciones a la presidencia de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha afeado esta mañana a Carles Puigdemont, de Junts, su empeño en presentarse a una investidura en la que obtendría, asegura, más apoyos que el socialista. "Todo lo que no sea aceptar la voluntad democrática expresada por los ciudadanos me parece un error", ha afirmado con contundencia en una entrevista en la Cadena SER.

Illa cree que los ciudadanos de Cataluña "han dejado clara su voluntad de abrir un tiempo nuevo" -la expresión que más ha empleado en su intervención en Hoy por hoy-, y que ir contra eso es equivocado. "Nosotros vamos a intentar liderar, creemos que los ciudadanos nos han otorgado la confianza para liderar esa nueva etapa y eso vamos a hacer", replica, con sus 42 escaños por delante.

Entiende el socialista que su caso no es comparable con los ejemplos de Pedro Sánchez, quien en julio del pasado ano no ganó las elecciones generales y recibió el apoyo de los independentistas, o del Ayuntamiento de Barcelona. Son "completamente distintos", dice. "En mi caso, yo creo que puedo tener los apoyos, los voy a trabajar, e insisto en que la voluntad de los ciudadanos es clara", remarca.

"Todo lo que no sea aceptar desde el principio de realidad la voluntad expresada por los ciudadanos me parece que es un error, pero en fin, cada uno sabe lo que tiene que hacer y yo lo respeto, mientras se haga de acuerdo a las normas, pues todo el mundo tiene derecho a plantear sus opciones".

Hablando no de las aspiraciones de su adversario sino de las suyas propias, a la pregunta de si aspira a un gobierno en solitario o si buscará la fórmula de una coalición con los Comuns, Illa ha dicho que hay distintas opciones, pero que no van a anticipar nada antes de seguir el calendario previsto de constitución del parlament el 10 de junio y elecciones en Europa. "Hay que dar tiempo para hacer un reflexión serena y luego veremos las opciones. Es clave un govern estable. En mi caso las condiciones progresistas son muy relevantes, pero estoy abierto al diálogo, excepto a los que abanderan discursos de odio", asegura.

El exministro de Sanidad ha insistido mucho en que las prisas no ayudan, que hay unas elecciones europeas por delante que marcan la política regional y nacional y que su aspiración es ir paso a paso y sin estridencias. ""La campaña de las europeas obliga a un ejercido de discreción en las negociaciones. Estamos ya trabajando en ello y la mesa tiene que reflejar la pluralidad del parlament y tiene que ser una mesa representativa. Vamos a trabajar con sensatez, generosidad y mirada abierta", dice.

Salvador Illa ha insistido en distintos momentos de la entrevista que ha habido un "cambio de rasante de la política catalana y en la política española" y que han decidido que se abra "una nueva etapa" en Cataluña "por lo que vamos a asumir la responsabilidad". Habla constantemente de lo social, de los servicios, como marca de su programa y sus aspiraciones de gestión. "Hay que poner el acento en lo que une a los catalanes con el resto de españoles. Unir y reforzar todo lo que nos hace sentir parte de un mismo proyecto. Y servir, poner los servicios públicos como primera prioridad y en eso estamos de acuerdo. Y profundizar en el autogobierno". Esas son sus líneas maestras.

"Estamos en una etapa distinta en Cataluña. Es lo que han pedido los ciudadanos y donde la convivencia sea un valor fundamental. Otros parece que necesitan seguir con dinámicas de confrontación que no llevan a nada", ha expresado. Illa ha recordado que desde que gobierna el PSOE en España "no se ha producido en Cataluña ninguna vulneración de la ley", ha defendido en la SER.

"Estas políticas han ayudado a abrir esta nueva etapa. Los catalanes tenemos una deuda de gratitud con los ciudadanos que han entendido que el camino de la generosidad había que tomarlo. Y sé que no ha sido fácil. Y quiero hacerlos partícipe de lo que ha pasado", enfatiza.

Su tono no se altera ni cuando critica al PP, quien denuncia que el PSOE ha revivido el procés independentista. Illa niega la mayor. "El PP debería hacer una política en Cataluña que sintonizara con los catalanes y pensar si debería defender políticas que son de resultado cortoplacista electoral", ha explicado. Más: "El PP debería plantearse a nivel de España si tiene sentido desarrollar proyectos políticos dejen al margen al 20% de la población". Y la puntilla: "Se habla más del procés en Madrid y en el Partido Popular que en Cataluña. Aquí la gente está a otra cosa".

Sostiene el candidato que no quiere provocar, pero que esa visión suya es real, que la gente está "a otra cosa". Recuerda que la propia Constitución permite el independentismo y por eso lo respeta, aunque no lo comparta, sino que lo "combate". Pero que la prioridad ya no es el procés, sino "otras cuestiones", aunque el principal partido de la oposición nacional no lo ve así.

Illa también ha tenido buenas palabras para ERC, uno de los partidos con los que se tendrá que sentar. Dice que "hay que reconocer" su papel en Cataluña y defiende que será "muy respetuoso con ellos, su proceso y sus debates internos". "Reconozco la relevancia que tiene, ha sido muy digno el comportamiento del president Aragonés", concluye.