Puigdemont se revuelve contra el 'no' del PSC, que rechaza cualquier atisbo de concesión a Junts

Gloria Sanchez/Europa Press via Getty Images

Y el día después del día después al 12M... se parece peligrosamente a los discursos vertidos en esa misma noche electoral en Cataluña. Este martes continúa el tira y afloja entre las distintas formaciones que han obtenido representación en los comicios catalanes en los que ha resultado vencedor el PSC de Salvador Illa.

Sin que se vislumbre un pacto que alcance un tripartito de izquierdas, cuestión más alejada aún si cabe tras abandonar Pere Aragonès (ERC) la primera línea de la política, el expresident Carles Puigdemont puso ayer sobre la mesa su intención de ir a una investidura en la que obtendría, asegura, más apoyos que el primer secretario de los socialistas.

La misma intención de lograr ser investido fue la que anunció el exministro de Sanidad, cuya formación ha vuelto a tener que pronunciarse esta mañana, mediante distintas voces de sus integrantes, para subrayar que esa propuesta del líder de Junts recibirá "rotundamente" un 'no'. Esa insistencia a la negativa coincide con la insistencia de Puigdemont que este martes ha tildado de "incoherentes" y "extrañas" las críticas del PSC a que intente formar Gobierno.

Puigdemont: "Todo el mundo tiene derecho a intentar formar Govern"

El expresident catalán ha vuelto a la carga con una publicación en su cuenta oficial de X -antes Twitter- en la que ha recordado a los socialistas catalanes que no es extraño gobernar en minoría y sin haber sido la fuerza más votada -Junts subió tres escaños, pero quedó segunda, en un contexto en el que el bloque independentista no suma mayoría absoluta-.

De hecho, se escudó para ello en el propio Pedro Sánchez, que gobierna en coalición con Sumar tras haber logrado el apoyo de socios parlamentarios, a pesar de que Feijóo encabezó la lista más votada, la del PP, el 23J. También puso la vista en la situación en Barcelona, donde el regidor socialista, Collboni, se hizo con el bastón de mando tras recibir el apoyo del PP.

"Discutir la legitimidad de que ahora en Cataluña se pueda hacer lo mismo me parece muy incoherente y extraño, puestos a dar calificativos. Todo el mundo tiene derecho a intentar formar Govern si cree que puede reunir un apoyo parlamentario que lo permita", ha señalado el dirigente de los postconvergentes.

"Descalificarlo de entrada, sobre todo por parte de los que se han beneficiado siempre de este juego y consideran que criticarlo es no reconocer la legitimidad del gobierno resultante, es un error", ha añadido.

El PSC rechaza un intercambio de cromos con Junts para la Presidencia del Parlament

En el otro frente del PSC, acosado por las críticas de las derechas que sugieren que Sánchez acabará sacrificando la presidencia de Illa para no perder el necesario apoyo de Junts en Madrid, la número dos del PSC por Barcelona a las elecciones catalanas, Alícia Romero, ha negado "rotundamente" que se esté planteando tal supuesto.

Romero es una pieza clave de la comisión negociadora de los socialistas catalanes, es decir, el equipo que Illa ha designado para las ronda de negociaciones que se abre con todas las formaciones del Parlament. Con la excepción de las dos fuerzas de ultraderecha, Vox y Aliança Catalana. Y esas conversaciones comenzarán con un punto claro, como todas las que se realizan tras una cita con las urnas, la composición de la Mesa del Parlament.

Los vetos merman la posibilidad de un nuevo Gobierno en Cataluña Desde ERC aseguran que no facilitarán la investidura de Illa ni una que necesite un pacto entre Junts y el PSC.

Romero no ha rechazado únicamente que exista posibilidad de dar el brazo a torcer ante Puigdemont. Ha descartado que se valore entregarle a Junts la Presidencia del Parlament a cambio de un hipotético apoyo a Illa en su investidura. "Todavía no hay ninguna conversación y, por lo tanto, es una opción que no está sobre la mesa", ha asegurado la 'número 2' de los socialistas por Barcelona en una entrevista en La 2 y Ràdio 4.

"Estas especies de cambios de cromos, con nosotros no van" Alícia Romero, número dos del PSC por Barcelona

"Estas especies de cambios de cromos que se intuyen con lo que dice, con nosotros no van", ha insistido Romero, quien también ve "precipitado" hablar de coalición ya con los comunes (Comuns-Sumar) o el eventual tripartito que Aragonès (ERC) rechazó ayer tras asegurar que no recogerá su acta de diputado, descargando esa responsabilidad en Junts y el PSC.

Esta postura ha sido refrendada también por la portavoz del PSC, Núria Parlon, quien en una entrevista 'SER Catalunya' ha esgrimido que la Mesa del Parlament "ha de representar la pluralidad que hay" en dicho arco parlamentario autonómico. Tomado esa afirmación como punto de partida, ha señalado que "lo natural" es que los socialistas aspiren a la presidencia del Parlament, en su condición de partido más votado.