Irene Montero corta a Piqueras en medio de una pregunta y lo deja con esta cara: "Nunca lo he hecho"

Irene Montero se ha sentado este miércoles en el plató de Informativos Telecinco para responder a las preguntas de Pedro Piqueras sobre la Ley del Solo sí es sí que tanta polémica ha generado.

En un momento de la entrevista el periodista y la ministra de Igualdad han tenido un encontronazo a cuenta de una pregunta del presentador. "¿Se arrepiente de haber llamado fascistas y machistas...?", ha querido saber Piqueras.

"Nunca lo he hecho", ha interrumpido Montero antes de que el periodista acabase. "¿No lo ha hecho?", ha repreguntado sorprendido Piqueras. "Nunca lo he hecho y no encontrará unas declaraciones públicas mías diciendo eso. He dicho que hay sesgos machistas en la justicia", ha respondido Montero.

"Bueno...", ha apostillado Piqueras. "Y no lo digo yo, lo dice el comité Cedaw de Naciones Unidas...", ha espetado la ministra de Igualdad. "Pero al final, como puede imaginar, lo que queda es eso. Es evidente ¿no?", ha señalado el periodista.

"Vamos a olvidarnos de ese objetivo para poder pensar con la gente que nos está viendo. ¿De verdad es tan difícil de entender que hay resistencias a creer a las víctimas en un país en el que solo un 8% de las mujeres denuncian las violencias sexuales que sufren y que los motivos que dicen para no denunciar es que no van a ser creídas, que quizá no fue para tanto, que fue pequeña?", ha preguntado Montero.

Que ha añadido: " ¿Cuántas mujeres conocen o han vivido ellas mismas que un familiar de pequeñas las tocase? O que hayan sufrido un tocamiento en el transporte público o que se hayan ido con un hombre a su casa porque les apetecía, que se hayan arrepentido y que las hayan forzado diciendo 'bueno, ya que estás aquí'".

Ha añadido Montero que hay un problema con la acción del Estado a la hora de actuar contra este tipo de violencias.