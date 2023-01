Fuerte encontronazo en pleno directo entre Espinosa de los Monteros y Silvia Intxaurrondo

El diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha mantenido este jueves un duro encontronazo con la periodista Silvia Intxaurrondo durante su entrevista en el programa "La Hora de la 1". El dirigente de ultraderecha ha comentado la gran polémica por el plan antiaborto que el gobierno de Castilla y León - del que Vox forma parte en coalición con el PP - anunció la semana pasada y que ha generado un fuerte debate social, contradicciones entre los socios del Ejecutivo y la amenaza del Gobierno central de llevarlo al Constitucional por vulnerar la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Espinosa de los Monteros ha comenzado fuerte la entrevista al dejar ver en los primeros segundos que no le estaba gustando la tertulia previa donde los analistas han abordado esta cuestión. "Cuando les oigo decir que Vox es un problema me gusta recordarles que es un partido que representa a cuatro millones de votantes. Es un problema para gente que no le gusta Vox o que está metida en la izquierda mediática. Lo democrático es que haya diversidad de opiniones", ha empezado diciendo.

Después, el diputado ha asegurado que el protocolo no se ha puesto en marcha ni ha sido publicado en el boletín oficial de Castilla y León porque el PP no se compromete a cumplir "lo que se plasmó por escrito". "Feijóo dice que le gusta dejar actuar con libertad a los presidentes autonómicos, pero está dando todo el día metiéndose. Si Feijóo o Sémper no se hubieran dejado presionar, esto habría sido un pequeño rifirrafe con los medios de izquierda. Pero como se han dedicado a corregir al presidente de Castilla y León seguimos hablando de esto. En el PP hay miedo a que les critiquen los medios de izquierdas", ha dicho.

En ese momento, Silvia Intxaurrondo le ha preguntado cuándo vería la luz dicho protocolo. Como Espinosa de los Monteros ha eludido dar una respuesta concreta, la presentadora le ha vuelto a insistir. Y el dirigente de Vox le ha dicho con un tono bruso: "Dígame usted lo que quiere que le conteste (...) Yo no le hago las preguntas y usted no me diga qué debo responder".

La tensión ha ido a más cuando Espinosa de los Monteros le ha dicho que el protocolo saldrá publicado con el PP no espere a ver "qué dicen los medios de izquierda, qué dice TVE o qué dice Silvia Intxaurrondo". Algo que ha sorprendido a la presentadora: "Me da una importancia que no sé si tengo". Y el diputado de Vox le ha respondido: "Se la da el PP"

Por último, en respuesta a la pregunta formulada, el portavoz de Vox ha señalado que el protocolo no tiene "fecha límite" para empezar a aplicarse. "Si vemos que el PP no es capaz de cumplir, reevaluaremos cómo se llegan los pactos con el PP. Ante notario, en el parlamento, en forma de ley...", ha señalado.