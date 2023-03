Un jubilado no se muerde la lengua al hablar así de las pensiones: "Menos pulseritas y más patriotas"

Josele Perera, jubilado y exlíder del movimiento de pensionistas de Euskadi, ha mandado, durante su intervención en laSexta Xplica, un contundente mensaje, sin morderse la lengua, al ser preguntado sobre si cree que están garantizadas las pensiones o no.

"Yo he vivido anteriormente esto y llevo más de 30 años, quería decir una cosa. Recuerdo con el desaparecido señor Casado, se llevaron 70.000 millones de euros que se prestaron a los bancos. Y nunca más se supo de ello. No quería decir lo que me contestó Casado, cuando le pregunté", ha señalado.

Tras ello, el presentador del programa, José Yélamo, le ha preguntado si quería contarlo y el pensionista ha terminado explicando que "le dónde está ese dinero de la Seguridad Social que se ha prestado a los pobres banqueros". Algo a lo que el exdirigente del PP le contestó, según él, que era necesario para evitar un corralito como en Argentina.

"De cualquier manera. Aquí se habla de todo mucho y revolviendo. Ojo a los 9,5 millones de pensionistas, qué si viene el lobo... Lo que no se ha acabado nunca son los beneficios que tienen los señores de la CEOE", ha razonado.

Ha sido entonces cuando Josele Perera no ha dudado en defender que "aquí menos pulseritas y más patriotas". "Todo el mundo derecho tiene derecho a comer. ¿Quién ha creado la riqueza en este país? Nada más que los trabajadores", ha recriminado, visiblemente enfadado.