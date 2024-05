La CEOE rechaza "de plano" las palabras de Milei sobre la esposa de Sánchez 

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, se ha pronunciado este lunes sobre el reciente conflicto diplomático abierto tras las palabras del presidente argentino, Javier Milei, sobre la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su asistencia a la convención política de Vox, Viva24.

El líder de la patronal había mantenido el sábado, un día antes de que Milei tildase de "corrupta" a Begoña Gómez, una reunión de corte empresarial con distintos dirigentes de grandes compañías con intereses económicos en Argentina. Uno de los ejes de la visita del presidente sudamericano que no incluía ni encuentro con Sánchez ni con el rey Felipe VI.

Momentos después de conocer que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado también al embajador argentino para que pida "disculpas públicas" -se suma a la llamada a consultas de la embajadora española en Buenos Aires-, Garamendi ha rechazado "de plano" y "profundamente" las descalificaciones de Milei en una entrevista en 'Hoy por hoy'. Si bien ha descargado cualquier responsabilidad de la CEOE en la materia: "No es nuestra responsabilidad, las empresas no estamos en política, podemos estar en lo público pero no en la política partidista".

🎙️ Antonio Garamendi (@agaramendil), presidente de la CEOE (@CEOE_ES): "Las de Milei son declaraciones fuera de tono. Las rechazamos de plano. No es el sitio ni el lugar. No es lo que se pide a dos países amigos, hermanos. España es el principal inversor europeo en Argentina" pic.twitter.com/CBEVeB4KKk — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) May 20, 2024

Garamendi: "El Gobierno tendrá que hacer lo que tenga que hacer"

Preguntado sobre cuáles deberían ser los siguientes pasos a tomar por el Ejecutivo, incluso si se contempla una eventual rotura de las relaciones diplomáticas con Argentina, Garamendi ha insistido en que no es "ni el sitio ni el lugar ni lo que se pide a dos países amigos, hermanos", al tiempo que ha recordado lo que está juego, puesto que "España es el principal inversor europeo en Argentina".

También ha mostrado cautela a la hora de valorar ese hipotético escenario: "No lo sé, el Gobierno tendrá que hacer lo que tenga que hacer". En esa línea, ha defendido también que la postura de los empresarios es siempre la de la estabilidad y la tranquilidad. "Nosotros lo que queremos es que las cosas vayan bien en los países en los que tenemos relación", ha expuesto Garamendi.

Albares convoca para esta mañana al embajador argentino en España: "Espero disculpas públicas" El ministro español de Exteriores no da plazos a esta respuesta, pero amenaza con consecuencias si no llegan. "Nosotros, cuando tenemos que actuar, actuamos". De nuevo llama al PP y a Vox a condenar las palabras de Milei sobre Begoña Gómez.

Sobre el encuentro con Milei de empresarios y la foto de sólo hombres

Otro de los asuntos sobre los que se ha pronunciado esta mañana Garamendi ha sido esa cita empresarial del sábado al que acudieron invitados y en el que se generó otra polémica paralela a la propia asistencia de la élite económica española a un acto en el que no se contaba con las autoridades gubernamentales. En la foto resultante solo había representación masculina, lo que desató las críticas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o de la exministra de Igualdad Irene Montero.

Previamente, Garamendi insistió en que "no fue un acto programado por CEOE", preguntado sobre si temen que haya causado recelos o temor a que se interprete como un espaldarazo de los empresarios españoles a Milei. "Fue una reunión absolutamente económica y de interés, porque las empresas españolas han sufrido mucho en ese país en los últimos años", defendió el líder de la patronal.

A su juicio, Garamendi ha sostenido que "nadie ha ido a apoyar ni a desapoyar" y que cree "que no hay que buscarle más pies al asunto". Ha señalado que la convocatoria les llegó de esa manera. "En este caso la embajada argentina, invitó de forma personal a cada una de las empresas", defendió. Y que, en base a esas invitaciones, los enviados de cada empresa ostentan cargos relacionados con Sudamérica o Argentina.

Sobre las críticas de la dirigente de Sumar, Garamendi ha evitado responder a Yolanda Díaz, señalando que "no voy a hacer ningún comentario, creo que está confundiendo por interés personal" y que "tampoco ayuda ni el buscar culpables, justamente en este caso, en el mundo empresarial".

Sobre si existe un componente machista en esa fotografía final de la cita, ha reclamado que "no nos quedemos con un foto, quedémonos con el trabajo que se hace" en esas empresas. Y, en esa línea, ha asegurado que lo que hay que examinar "son los procesos de igualdad en las empresas y en la CEOE", que según su valoración, "son modélicas".

Sobre la campaña de grandes empresas alemanas contra la ultraderecha

Por otro lado, Garamendi también ha sido consultado en la entrevista en la Cadena SER sobre la campaña lanzada por grandes empresas alemanas como la automovilística Mercedes o la farmacéutica Bayer para pedir a sus trabajadores que no voten a la ultraderecha -en este caso Alternativa por Alemania, que lidera las encuestas germanas para las europeas-.

Garamendi no ha concretado si desde la CEOE podrían hacer algo parecido ante el nivel de polarización que está acompañando a dichos futuros comicios. "No lo sé, porque nosotros esto lo llevamos diciendo 5 años", ha afirmado, apuntando a que "nosotros nunca hemos entrado en campaña electoral" y que "desde hace 5 años venimos diciendo que no nos gusta la radicalidad. Nos gusta la moderación".