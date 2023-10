La portavoz de Unidas por Extremadura denuncia amenazas de una diputada del PP:  "Me ha dicho 'ten cuidado, protege a tu hijo'"

La presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha presentado una denuncia contra una diputada del Partido Popular, Sandra Valencia, por amenazas relacionadas con su hijo que se habrían realizado en el transcurso del pleno de la Asamblea de este jueves: "Lo he denunciado a la policía porque no voy a permitir ninguna amenaza a mi familia", ha escrito después en su cuenta de X, antes Twitter.

Durante la celebración del pleno en la Asamblea de Extremadura, De Miguel pedía amparo a la mesa de la cámara por una amenaza, según ha relatado a Hora 25 en la Cadena SER, que le habría hecho Sandra Valencia al pasar junto a su escaño, después de protagonizar una bronco debate sobre educación afectivo-sexual en el que "lo único que he hecho es recordarle que es concejala de un ayuntamiento [Malpartida de Cáceres] cuyo alcalde estuvo condenado por violencia de género", ha reiterado.

De Miguel ha pedido posteriormente a la mesa de la cámara que la supuesta amenaza constase en acta: "Quiero que conste en acta que la señora Valencia Ramos me acaba de amenazar diciendo que proteja a mi hijo. Me ha hecho una amenaza en esta misma Asamblea una diputada. Quiero que conste en acta y lo tramitaré a donde tengo que tramitar este tipo de cuestiones que creo que son inaceptables en una Cámara", expresó.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, pidió la palabra en el pleno para indicar el rechazo de su formación al "circo" en el que a su juicio Unidas por Extremadura pretende convertir la Asamblea de Extremadura.

"Tengo agrias discusiones con gente del PP, pero tengo una relación cordial con ellos. Sé distinguir el debate político de una relación personal. Nunca se puede atacar a una persona y menos con un hijo. Hay unos límites y creo que la reflexión la tiene que hacer ella", aseguraba De Miguel en la entrevista de Hora 25, donde ha indicado que la diputada del Partido Popular ha intento ponerse en contacto con ella después de presentar la denuncia: "Me ha dicho que nunca quería que yo me hubiera sentido amenazada y que quería que hiciera una reflexión sobre las acusaciones que he vertido sobre ella. Ha tenido todo el tiempo para haberse disculpado. Creo que esto no han sido unas disculpas", explicaba.

La denuncia de la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha recibido el apoyo de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que fuerce la dimisión de la parlamentaria. "La violencia política contra Podemos está cada día más normalizada y eso es un problema democrático de primer orden", ha escrito Belarra en un mensaje en redes sociales.

Denuncia por delito de odio contra Vox



El PSOE de Extremadura presentará una denuncia ante la Fiscalía contra el senador autonómico de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, por un presunto delito de odio tras sus declaraciones sobre la acogida de 200 inmigrantes procedentes de Canarias en Mérida.

Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE de la provincia de Badajoz, Rafael Lemus, durante una rueda de prensa en la que ha tildado dichas declaraciones, en las que Gordillo dijo que "espera que los inmigrantes acogidos no alteren la convivencia y la seguridad en la ciudad", de "bochornosas y peligrosas".

El senador manifestó además que "esta acogida iba a fomentar la discriminación de las personas inmigrantes", ha señalado Lemus, quien considera que con estas palabras Gordillo incurrió en un posible delito de odio pues "sobrepasan los límites de expresión de una opción política enmarcadas en el debate y persiguen de manera clara desencadenar una respuesta emocional de hostilidad, intolerancia y miedo hacia las personas inmigrantes".

Ante estos hechos, Lemus ha criticado que "parece que quien gobierna en Extremadura es Vox" ya que la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, "lleva casi un mes sin comparecer ante los medios de comunicación y sin decir absolutamente nada ante las acusaciones y barbaridades" de sus socios de Gobierno.