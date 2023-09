La víctima de la violación de La Manada recurrirá la rebaja de pena de Boza

AFP via Getty Images

La víctima de la violación grupal de los Sanfermines de 2016 recurrirá la rebaja de condena -de 15 a 14 años de cárcel- que ha acordado este martes el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra respecto a uno de los agresores de La Manada, al considerar que los magistrados no han tenido en cuenta la gravedad de los hechos.

Aunque aún deben analizar con profundidad el auto que reduce el castigo penal a Ángel Boza en aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida como de sólo sí es sí), la intención de la abogada de la joven, Teresa Hermida, es recurrir la rebaja ante el Tribunal Supremo, según ha anunciado a EFE.

Se apoyará previsiblemente en el voto particular de una magistrada, que ha discrepado de sus dos compañeros de tribunal, al considerar que, en sintonía con el criterio de las acusaciones y la Fiscalía, la Sala debió mantener la condena de 15 años de prisión, que fue la que impuso el Supremo. "Vamos a recurrir porque no compartimos el criterio del Tribuna Superior de Justicia de Navarra y compartimos el criterio del voto particular de la magistrada", ha dicho esta mañana la letrada en La Hora de la 1.

En dicho voto, la magistrada Esther Erice expone que en ningún caso procede la solicitud de rebaja de condena, ya que ni siquiera en una aplicación meramente aritmética resulta procedente, y que "debe atenderse no sólo a la cercanía de la pena de 15 años al nuevo mínimo posible, sino también a la gravedad de los hechos".

Coincide con este criterio la abogada de la joven, que estima que el Tribunal Superior de Justicia no ha valorado correctamente ni la legislación aplicable ni la gravedad de los hechos, que sí determinó el Supremo en su sentencia.

Esta mañana, en la Cadena SER, Erice ha explicado sus razones. "La ley baja algunos mínimos penales y, cuando la pena contenida en esta ley es menor, cabe la posibilidad de revisar la pena", ha comenzado explicando en Hoy por Hoy, pero matiza que "esto es susceptible de interpretación".

La jueza considera que hay que tener en cuenta el criterio aritmético de la nueva ley pero también "otros elementos concurrentes" y recuerda que el Supremo, en su sentencia, expuso elementos de gravedad y "no solo atendió a la proporcionalidad numérica sino también a criterios". Entre esos factores, tuvo en cuenta "la conducta de los reos después de la condena" porque, aclara, "hay muchas más cosas" detrás de una decisión así.

En la SER, ha añadido que respeta la decisión de sus compañeros y asegura que se basa en "criterios admisibles jurídicamente" pero incide en "el mensaje de proporcionalidad en la respuesta". En ese sentido, destaca que es importante "no generar inquietud ni alarma" a partir de esta decisión: "En ningún caso van a salir a la calle. Hablamos de un año de diferencia de la pena". Recuerda además que otras medidas como la prohibición de acercamiento a la víctima o los 8 años de vigilancia tras salir de prisión se mantienen vigentes.

El TSJ de Navarra sostiene en su auto que la condena a Ángel Boza debe reducirse puesto que el Supremo señaló en su sentencia que imponía una condena de 15 años, "próxima" o "cercana" al mínimo legal, unos mínimos que la conocida como ley del sólo sí es sí rebajó "sensiblemente".

El tribunal ha revocado así la decisión de la Audiencia Provincial, que rechazó la petición de rebaja de Boza, que planteaba pasar de 15 años a 13 años y 9 meses. Ahora, el asunto volverá previsiblemente a manos del Supremo.