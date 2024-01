La Xunta se planta ante la petición del Gobierno para saber qué medios necesita contra el vertido

Continúa la tensión y el cruce de reproches entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central por el caso del vertido de pellets de microplástico llegados a las costas gallega, asturiana, cántabra y vasca. Después de que el Ejecutivo autonómico del popular Alfonso Rueda se mostrase reticente durante días a elevar el nivel 2 de alerta -condición imprescindible para activar el protocolo de ayuda del Estado-, y rectificase esa posición ayer sumándose a un Principado de Asturias que tardó menos de 24 horas en hacerlo, ahora ha estallado un nuevo conflicto con el Gobierno central.

El Gobierno adelantaba ayer por la noche que ya tenía listos los medios para intervenir en la limpieza del vertido de pellets en las costas gallegas en el momento en que fuesen requeridos, pero aseguraba que seguía esperando que la Xunta especificase qué medios concretos necesita para hacer frente a esta amenaza medioambiental y cuáles son las zonas a actuar.

La respuesta del Ejecutivo autonómico gallego llegó esta mañana, a través de unas declaraciones de la vicepresidenta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en la Cadena SER. Y anticipa posibles problemas de coordinación en un momento clave: "El Gobierno tienen que saber de primer mano qué medios necesitan ellos". Es decir, no hay intención de la Xunta de especificar qué necesitan, a pesar de haber recurrido ayer in extremis a la medida que desbloquea dicha ayuda y puesto que "es su responsabilidad [del Gobierno central]".

La Xunta defiende que el Gobierno debe atajar el problema en el mar

En este sentido, Vázquez ha reiterado la reclamación que el presidente gallego hizo ayer para que el Gobierno central actuase contra el vertido de microplásticos recogiendo los propios sacos en el mar. "El Gobierno tiene que actuar y tiene que informar y ser transparente", ha dicho la conselleira, tras anotar que "tiene que frenar la sangría de la llegada de pellets".

Preguntada sobre si no es una contradicción que desde la Xunta se haya comunicado a los Concellos afectados que no actúen sobre el mar, Vázquez ha explicado sobre los ayuntamientos que "en primer lugar ellos no tienen medios y por otro lado no es su competencia". A juicio de la Xunta, "la responsabilidad es del Gobierno que no activó la emergencia y el plan Ribera [Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación]", a pesar de que el vertido afecta ya a múltiples comunidades y amenaza con extenderse a la costa francesa.

No obstante, las quejas de múltiples Concellos gallegos han marcado toda la información sobre este vertido desde que comenzaron las primeras llegadas de microplásticos a Ribeira (A Coruña). "La Xunta de Galicia está colaborando con ellos, poniendo a disposición todos los medios", aseguró Vázquez, en referencia al despliegue de 200 personas contratadas, a las que se suman un centenar de efectivos de Gardacostas y agentes medioambientales.