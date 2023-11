Las marchas por el 25N claman contra la violencia machista y dejan patente la división en el feminismo

El movimiento feminista ha vuelto a salir a las calles este sábado 25 de noviembre con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo ha hecho, sin embargo, en dos marchas que han dejado patente la división del feminismo.

A las 12:00 salió la marcha convocada por el Foro de Madrid contra la violencia a las mujeres y el Consejo de las Mujeres de Madrid, a la que han acudido algunas dirigentes del PSOE, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo. A las 18:00 ha partido de la Plaza Carlos V la segunda manifestación por parte de la Comisión 8M, a la que ha acudido la exministra Irene Montero.

En esta también estaba prevista la participación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien finalmente no ha estado presente por motivos de salud. Fuentes de su partido, Sumar, han explicado a EFE que no es nada grave pero que la ministra se encuentra con fiebre, por lo que ha decidido no asistir a la marcha.

En esta segunda manifestación han participado miles de personas, entre ellas la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Esther Gil de Reboleño; la portavoz de feminismos, Elizabeth Duval; y la coordinadora de Programa, María Eugenia Rodríguez Palop.

Al grito de "que viva la lucha de las mujeres" y "aquí estamos las feministas", las manifestantes de esta tarde han clamado contra las violencias sexuales, ante la violencia infantil, familiar, laboral, ante la trata de personas, la violencia transfóbica, lesbofóbica, racista, gordofóbica "y tantas otras que condicionan muchas vidas en todo el mundo", entre otras.

Además, defienden una lucha global contra los "abusos" sobre la Tierra y el ecocidio y gritan '#SeAcabó' contra las políticas coloniales que obligan a migrar a "millones de personas cada año" y definen como "necropolítica"; así como contra el "capitalismo bélico".

Las convocantes, con una pancarta bajo el lema "¡Se acabó. Nuestra lucha es global" han empezado a marchar por el paseo del Prado entre cánticos como "ni una menos" o "nos queremos vivas". Antes de comenzar la marcha, una de las portavoces de la Comisión 8M, Inés Morales, ha indicado que "las violencias machistas no son casos aislados, son el patriarcado". Y ha señalado, que desde la organización exigen que se desarrollen "todas las medidas de prevención y atención a las víctimas de violencia sexual y de género recogidas en las leyes".

"La lucha contra la violencia de las mujeres une a todas"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha augurado que el movimiento feminista volverá a estar unido porque "la lucha contra la violencia de las mujeres es un elemento que une a todo el movimiento feminista". Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes de participar en la concentración. Sumar ha acudido con una pancarta en la que puede leerse '25N. Es por todas'.

La ministra ha aseverado el compromiso "firme e inquebrantable" del Gobierno para erradicar "todo tipo de violencia contra las mujeres". "Seguimos viendo cifras absolutamente dramáticas, 52 mujeres han sido asesinadas este año. En la última semana hemos visto una horrible noticia de una nueva violación brutal a una menor", ha lamentado.

Unos hechos que como ha comentado exige "un gobierno comprometido y firme ampliando derechos y reforzando la libertad de las mujeres y la erradicación contra la violencia contra las mujeres".

"Sin miedo, sin violencia, sin silencio y sin estar solas"

La exministra de Igualdad Irene Montero (Podemos), por su parte, ha exigido el derecho de "todas las mujeres" a vivir "sin miedo, sin violencia, sin silencio y sin estar solas". En referencia a la división de las marchas en la capital, Montero ha incidido en que el movimiento feminista "siempre ha tenido debates" y que es "parte de su riqueza".

La exministra ha remarcado dos cuestiones: el apoyo del Estado para las víctimas, independientemente de si han denunciado o no, y el apoyo necesario de toda la sociedad. "El Estado se tiene que encargar de apoyarlas, de su bienestar y su salud, aunque no haya denuncia. Todos podemos hacer algo por una mujer que está sufriendo violencia, no las dejemos solas", ha expresado Montero.

Preguntada por los periodistas, Montero ha lanzado un mensaje al presidente del Gobierno: "Mucha gente cree que Sánchez ha cometido un error echando a Podemos del Gobierno". Varias mujeres han formado un cordón feminista alrededor de la exministra.

"Ni un paso atrás"

Esta mañana ya recorrieron la Gran Vía madrileña unas 2.000 feministas según la Delegación del Gobierno y 25.000 según las organizadoras tras una pancarta en la que han pedido "unidad" frente al machismo. La marcha discurrió hasta la Plaza de España, donde se leyó un manifiesto que denuncia que “cuando un Estado se muestra incapaz de impedir la violencia contra las mujeres, está permitiéndose que se vulnere el principio de igualdad y de ciudadanía”.

Además, el manifiesto señala que “cuando se niega y frivoliza desde formaciones políticas y corporaciones mediáticas esta violencia” se alienta “una impunidad inaceptable que refuerza a los agresores y al sistema patriarcal”. Por ello, ha pedido “tolerancia cero con los discursos machistas de la extrema derecha”.

Sobre la división también hizo referencia Ana Redondo en declaraciones a los medios de comunicación, confesando que "es una lucha compartida". "No sobra nadie, todas las personas somos imprescindibles", señaló.

La ministra de Igualdad socialista mandó un primer mensaje con el que apeló a la "unidad", sin importar el lugar en el que la gente salga a la calle. "Lo importante es que se escuche alto y fuerte la voz de las mujeres y de todas las personas feministas contra la violencia y todos los tipos de violencia contra las mujeres", manifestó.

La nueva ministra de Igualdad reclamó a la ciudadanía que sigan luchando contra la violencia de género y lo hizo tras recalcar que España es "un país feminista" y tiene "un Gobierno femenista". "Lo importante es luchar contra quiénes quieren retroceder los derechos de las mujeres", agregó.

Redondo recalcó en varias ocasiones que ante esta lucha no hay que dar "ni un paso atrás" y se mostró optimista porque "la violencia se puede evitar". "El objetivo es que caminemos juntas y juntos hacia el objetivo de violencia 0 hacia las mujeres. Estar divididas es una baza que tiene Vox y la derecha y no podemos caminar por esa senda. Reivindico la unidad. Acabamos de llegar, pero no somos nuevas en esto", indicó.