No le nombra, pero el 'dardo' envenenado que Rajoy le deja a Casado es de aúpa

Europa Press via Getty Images

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha formado parte este sábado del acto que el PP ha celebrado en Valencia y en él, además de mostrar su apoyo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha dudado en dejar un duro dardo al anterior dirigente popular, Pablo Casado.

"Amigos, el PP es hoy un partido unido en torno a un líder. Un líder al que los militantes en un momento de extrema dificultad para todos, le pidieron de manera unánime que diera un paso al frente", ha explicado.

Rajoy ha relatado la forma y el momento en el que Feijóo alcanzó el liderazgo de los populares y ha reclamado a los militantes seguir unidos de cara a las elecciones.

"Eso sí que es liderazgo. Lo hizo y fue elegido por aclamación, aunque hubiera papeletas, claro. Ahora lo que toca es mantener la unidad sin fisuras en torno a Alberto Núñez Feijóo y su equipo", ha defendido.

Tras ello, Rajoy no se ha mordido la lengua y tras justificar que le gustaría "decir una cosa", ha soltado una frase que parece tener un claro destinatario.

"A mí me gustaría decir una cosa y espero que se me entienda bien. Feijóo no ha confundido el concepto de renovación política con el de juventud ni el cambio político con la inexperiencia. Ha buscado a los mejores, sea cual sea su edad, sean estos quiénes sean y vengan desde donde vengan. Os lo digo con conocimiento de causa", ha señalado, en una clara indirecta a la etapa en la que Casado lideró el PP.