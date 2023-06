El líder de Podemos en CyL se enzarza con Pitingo y la respuesta acaba salpicando a Iker Jiménez

El líder de Podemos en CyL, Pablo Fernández, se ha enzarzado en Twitter con el cantante Pitingo tras sus polémicas palabras sobre Pedro Sánchez y su mensaje ha acabado salpicando a Iker Jiménez.

El jueves, el cantante dedicó un contundente mensaje dirigido al presidente del Gobierno en respuesta a un tuit de El Hormiguero que recogía las palabras de Frank Cuesta sobre el Gobierno de España, en manos del PSOE y de Podemos.

"Tenemos que ir a votar en masa para quitar a este presidente sin vergüenza, malo y que solo se quiere a sí mismo. TENEMOS QUE SACRIFICARNOS Y NO VOTAR POR CORREO, YO VENDRE DE PUNTA CANA PARA VOTAR, YA ESTÁ BIEN DE MENTIRAS", dijo Pitingo citando al programa, unas palabras que han dado de qué hablar los últimos días.

Ante esto, Pablo Fernández ha respondido en la red social. "Pitingo amenazando con venir desde Punta Cana a votar", ha escrito. Y ha agregado: "Iker Jiménez y su troupe quejándose de que las elecciones son en julio, mes en el que según ellos los medios no pueden influir tanto como en otra época del año. La reacción desatada y a pecho descubierto"

Y la cosa no quedó ahí, ya que Pitingo le ha replicado. "Manda huevos", ha comenzado. "Sois unos fascistas, asumir de una puñetera vez que estáis acabados, así que dejar de utilizar mi nombre para hacer vuestras mierdas de campañas políticas, no he visto esto en mi vida, yo no soy político así que no me nombres más, SIN VERGÜENZA", ha expresado de forma clara.