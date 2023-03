Miguel Ríos es muy sincero al hablar así de la reforma de las pensiones

El músico Miguel Ríos ha ofrecido unas declaraciones a 24 Horas tras asistir al acto 'Somos 47 millones' celebrado por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) y, entre otras cosas, se ha pronunciado sobre la reforma de las pensiones del Gobierno.

El prestigioso artista ha asegurado que "las pensiones atañen a 47 millones de españoles y españolas". "Es decirle a la gente joven que también es luchar por sus pensiones y por el derecho de las pensiones", ha razonado.

Miguel Ríos ha explicado que "a nosotros nos han contratado millones de empresarios, pero nunca se ha cotizado". "No obstante, yo tengo la suerte de haber tenido desde el año 1962 una cantidad enorme de mecenas, que me han mantenido en mi oficio, que es lo mejor y, por supuesto, que haciendo lo que más me gusta, que es cantar", ha añadido.

Tras ello, el músico ha sido preguntado por la reforma de pensiones del Ejecutivo central y no ha dudado en responder con sinceridad.

"La verdad es que yo de eso entiendo poco. Me parece bien si viene de un Gobierno de izquierdas, un Gobierno progresista. Si Europa dice que está bien, me parece bien", ha añadido, justo antes de justificar que "me parecerá mucho mejor que la gente que entiende de las pensiones, de los colectivos".

"La verdad es que yo venga aquí, más como testimonio, que como receptor de pensiones. Yo soy una persona que creo que, a pesar de haber tenido suerte, es muy importante estar siempre con la gente más débil", ha sentenciado.