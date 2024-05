Milei, tras la retirada definitiva de la embajadora: "Es un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante"

Europa Press via Getty Images

Más madera. El presidente de Argentina, Javier Milei, no ha tardado en reaccionar a la decisión del Gobierno español de retirar de manera definitiva a la embajadora en Buenos Aires. En una conversación telefónica con el canal argentino LN+, Milei ha tildado la determinación anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de "un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante".

Para Milei, el presidente del Gobierno, que "se siente aludido por una frase que no contenía nombres, [...] hace una escalada diplomática absolutamente sin sentido". "¿Acaso él se cree que es el Estado?", se ha preguntado el mandatario argentino para luego afirmar que "es bien totalitario". "Hay que explicarle que él no es el Estado, no es España, y está manchando la reputación internacional de su país", ha dicho Milei, quien considera que la retirada definitiva de la embajadora "demuestra el tipo de personajes siniestros que son los socialistas".

En su intervención en la televisión argentina, el presidente argentino ha vuelto a acusar al Gobierno de España de "iniciar en el último mes una andanada de agresiones". "Arrancó con Puente, que me acusaba de ingerir sustancias y como le salió mal, empezó a mandar agredirme a mujeres", ha dicho. "Es tan cobarde que para agredirme manda a mujeres", ha insistido Milei.

Al final de su interlocución, Milei ha recomendado a Sánchez que busque "un buen abogado para Begoña, que tiene un montón de causas sospechada por tráfico de influencias".