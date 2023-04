Mireia Vehí (CUP) habla abiertamente de su experiencia de vivir en Madrid "como señora de la izquierda indepe"

La diputada de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, no ha tenido reparos en sincerarse al contar cómo es vivir en Madrid "siendo una señora de la izquierda indepe". En una distendida charla con David Andújar para El HuffPost, la dirigente ha asegurado que echa de menos Barcelona pero que siente "bien acogida" en Madrid, ciudad en la que reside desde que empezó la actual legislatura allá por enero de 2020. "Me gusta vivir en esta ciudad. Pero tengo una experiencia distorsionada. Venir a Madrid a currar al Congreso siendo de la CUP no es fácil", relata.

Pese a todo, Vehí no duda en señalar que Madrid "es guay" y destaca la cultura de fiesta y bares que se respira en la capital. "No seréis los mejores exportadores de democracia en el mundo, pero sí en todo lo referido a bares, salir, el vermú...", ha contado entre risas.

Aunque se siente cómoda en Madrid, Mireia echa mucho de menos Barcelona y, muy especialmente, el mar. "Te da perspectiva, luz, ahuyenta la niebla...", asegura.

Además,también ha admitido que durante estos más de tres años en el Congreso ha hecho amigos "en casi todos los partidos". "En la derecha española no tengo amigos, pero puedo decir que hay gente interesante", ha contado.

Mireia Vehí ha sido la última invitada al espacio de David Andújar Prohibido hablar de política, donde el colaborador de El HuffPost mantiene una conversación agradable y cercana con rostros muy conocidos del panorama político español. En el caso de la dirigente de CUP, Andújar optó por jugar al Jenga con ella en un bar cooperativo del popular barrio de Lavapiés.