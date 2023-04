Mireia Vehí desvela cuánto cobraría si no donase su sueldo: "Alucina, vecina"

La CUP no es un partido como los demás y así se lo ha explicado Mireia Vehí, diputada de esta formación en el Congreso, a David Andújar, presentador de la sección Prohibido hablar de política de El HuffPost.

Mientras tomaban un vino y jugaban al Jenga, Vehí ha explicado a Andújar cómo viven los parlamentarios de la formación catalana independentista de izquierdas. "Nosotros no somos políticos profesionales, no cobramos el sueldo que cobra el resto y no vivimos como el resto".

"En Madrid, tenemos un piso para los cuatro que compartimos", explica la diputada. "¿Tenéis un piso para los cuatro?", se sorprende Andújar. "Bueno, pero tenéis el sueldo de diputado", apunta el presentador.

"Sueldo que cobramos una parte, la otra va para la CUP que lo reparte entre las organizaciones de la izquierda independentista, y luego normalmente sobra pasta que es para otros movimientos", matiza Vehí. "Usamos la institución para devolver al movimiento popular la pasta que es de todos".

Entonces, la diputada dice cuánto ganaría si no donase su salario: "Yo si cobrase todo mi sueldo, cobraría 5.000 euros al mes. Esto es lo que me entra a mí en mi nómina. Alucina, vecina. Con lo que está cobrando la peña ahora".