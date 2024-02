Movimientos internos en el PSOE: “Si te mueves, te señalan”

Moncloa y Ferraz tratan de acotar el daño político por la hecatombe electoral en Galicia. Los portavoces más autorizados de Pedro Sánchez aseguran que su hoja de ruta sigue intacta y que el objetivo es agotar la legislatura, aunque la negociación con Junts para la aprobación de la ley de amnistía sigue enquistada y no hay avances en lo que respecta a los Presupuestos Generales del Estado. “La amnistía no ha afectado al resultado electoral del domingo”, enfatizan formalmente, asegurando que las lecturas de lo ocurrido han de ser autonómicas y no nacionales.

De hecho, en la Ejecutiva socialista de este lunes, las principales conclusiones que se extrajeron del resultado de las gallegas fueron dos: que era necesario "construir liderazgos estables en los territorios" y que la caída al mínimo histórico de escaños en esta región se debió principalmente a la "falta de tiempo" para consolidar a su candidato, José Ramón Gómez Besteiro.

No opinan igual en destacadas estructuras territoriales del partido. La voz de Emiliano García-Page ha sido la que se ha escuchado más alta. “Dijimos que no nos íbamos a callar y no nos hemos callado. Esto va del PSOE y hay que reconducir la situación”, en palabras de una destacada fuente del partido en Castilla-La Mancha, que añade: “Aquí lo que no puede ocurrir es que si dices que las cosas tienen que cambiar, tras un batacazo electoral, la respuesta de Moncloa sea que eres de derechas y del PP”.

El barón de barones del PSOE, cuya relación con Sánchez es prácticamente inexistente, aseguró públicamente ya el lunes que urgen reflexionar para evitar que “un ciclo se convierta en un ciclón”, que se lleve por delante las siglas del partido. “Uno tiene que saber cuándo juega su equipo y qué camiseta lleva”, le contestó María Jesús Montero horas después, en una entrevista este martes en la SER. En la estructura regional se han escuchado palabras muy duras sobre la vicepresidenta, y también sobre el presidente. “Si te mueves, te señalan. Aquí nadie quiere la amnistía y estos pactos, por supuesto, nos hacen daño”, en voz de otro dirigente.

García Page ha sido el más rotundo, pero no el único en alzar la voz. “Como socialista, hay que hacer autocrítica y un análisis que sea valiente y coherente para sacar conclusiones y dar pasos para mejorar esta situación y que estos resultados no se sigan produciendo”, afirmó Juan Lobato, el líder de los socialistas madrileños, en Onda Cero. Otra voz crítica añade ya en privado: “¡Que hicimos una campaña a favor de una candidata, Ana Pontón, que era de otro partido, no del nuestro!”.

Las fuentes consultadas por El HuffPost, incluso las voces críticas, no creen que nadie intente mover la silla a Pedro Sánchez. Aunque en Castilla-La Mancha, Madrid o Aragón son muy pesimistas con respecto a los comicios que aún están por llegar este año. “En el País Vasco únicamente aspiramos a ser la muleta del PNV y lo peor serán las europeas”, en palabras de un destacado dirigente regional.

El todavía secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, escribió en Twitter poco después de las elecciones: “Como demócrata, felicito a Alfonso Rueda por su victoria. Como socialista, siento mucho el mal resultado del PSOE y lamento profundamente el avance del nacionalismo soberanista gallego. Son dos pésimas noticias para España”. Como Page, su relación con el hoy presidente del Gobierno es nula.

Los históricos del PSOE también han comenzado a analizar la situación de Sánchez y del PSOE tras las gallegas. En unas breves declaraciones antes de protagonizar un coloquio, Alfonso Guerra contradecía este martes la 'versión oficial' de Ferraz y aseguraba que “algún efecto habrá tenido la amnistía” en los nueve escaños cosechados por el PSOE, su peor resultado histórico en la región. Además, contestando a María Jesús Montero, señaló que llevar "la camiseta del equipo" es ser crítico "cuando las cosas se hacen mal".

“En campaña electoral nos hicieron pensar que había margen de maniobra, nuestros cuadros se animaron, pero hoy la pesadumbre es total”, remata otro dirigente consultado por este periódico, que también apunta a que José Luis Rodríguez Zapatero, clave en el buen resultado de las elecciones generales, queda ahora tocado. “Todos sabíamos que este año iba a ser duro. Lo que necesitamos es que pase el tiempo, se apruebe ya la ley de amnistía, y la legislatura vaya tomando forma. Nuestro votante nos sigue prefiriendo antes que un Gobierno PP-Vox y de momento Feijóo necesita a Abascal para gobernar”, se anima un diputado socialista.