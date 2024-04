Ni Feijóo ni el novio de Ayuso: el PSOE descarta por ahora las comparecencias del líder del PP y de González Amador

Aunque hayan llegado a un acuerdo con sus socios parlamentarios respecto a la participación del exministro socialista José Luis Ábalos, el PSOE no quiere, por ahora, que comparezcan en la Comisión de Investigación del Congreso el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Respecto a González Amador, pese a que Sumar y Junts lo mantienen en su lista, fuentes del PSOE aseguran a El HuffPost que no figura en la suya y no consideran que deba acudir "en esta primera tanda", si bien no descartan que pueda acudir "más gente conforme" vayan "escuchando a los comparecientes". "Nadie dice que no pueda venir en un futuro, igual que el propio Feijóo", señalan.

La Comisión, que se ha reunido a puerta cerrada, ha rechazado la posibilidad de que comparezca el novio de Ayuso, algo que lamentan desde Sumar, según denuncian fuentes del partido a El HuffPost. "Alberto González Amador está en el centro de la trama", defienden.

A pesar de estas discrepancias, PSOE y sus socios sí se han puesto de acuerdo en el llamamiento al exministro José Luis Ábalos, cuyo asesor, Koldo García, está en el centro de la trama.