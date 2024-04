Nueva bronca: un senador del PP se pone a hablar por teléfono y Escrivá explota

Nueva bronca en el Senado. El ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha abandonado este martes la sesión de control al Gobierno después de denunciar el ruido producido por una conversación telefónica que mantenía un senador del PP sentado detrás de su escaño.

Escrivá acudía a la Cámara Alta para responder a una pregunta de la senadora popular Inmaculada Hernández Rodríguez sobre las medidas que el Gobierno va a poner en marcha para mejorar la incorporación de nuevos efectivos a las distintas administraciones como funcionarios públicos.

En su segunda réplica, justo antes de empezarla, el ministro se ha dado la vuelta para mirar directamente a un senador del PP que mantenía una conversación telefónica. "Presidente, mientras estoy hablando, este señor que está a menos de un metro de mí no me deja hablar. No me deja ni oír. La última vez me interrumpieron tres veces y tuve que dejar de contestar la pregunta", ha denunciado Escrivá.

Entre murmullos de todos los senadores presentes, el presidente de la Cámara, Pedro Rollán, ha pedido a la bancada del PP respeto para el orador. "Desconozco si el senador estaba manteniendo en un elevado tono. Yo no le he escuchado. En cualquier caso, en numerosas ocasiones ruego a la bancada del PP que guarden el debido respeto", ha dicho.

Pese a la advertencia del presidente del Senado, Escrivá ha mantenido que le era imposible hablar ante las continuas interrupciones de la bancada del PP. "Me siguen interpelando, presidente. Yo, así... Esta senadora acaba de decir que estoy haciendo un numerito. Esto denigra a este Senado".

Fruto del enfado, el ministro ha acabado levantándose del escaño y ha abandonado el hemiciclo sin dar su respuesta a la senadora del PP.