Oskar Matute se lleva más de 3.000 'me gusta' con su reacción al comentado momento de Almeida

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha reaccionado en su perfil de Twitter y siendo fiel a su estilo a la última escena viral protagonizada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El regidor 'popular' acudió este martes junto a la concejala delegada de Deporte, Sofía Miranda, y el concejal de San Blas-Canillejas, Martín Casariego, a la inauguración del nuevo pabellón de gimnasia en ese barrio madrileño.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. En el acto, Almeida quiso testar de primera mano una de las camas elásticas que había ahí... y el resultado distó mucho de ser el soñado.

El alcalde, acompañado de dos monitores, quiso hacer un salto mortal hacia delante, pero salió 'volando' hacia el vacío, aunque en realidad cayó sobre una piscina de espumas que amortiguaron su caída.

Al final y tras necesitar ayuda, Almeida pudo salir de la piscina de espuma, aunque alguna persona se asustó e incluso llegó a gritar un "¡qué no sale!".

El vídeo se ha hecho viral y Matute no ha dejado pasar la oportunidad de comentarlo con un claro tono irónico. "No veo el drama. Todo el mundo sabe que Austin Powers usa dobles en sus escenas de acción", ha escrito en un tuit que lleva más de 3.000 me gusta.