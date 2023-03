Pablo Iglesias asegura que Podemos no negocia con Sumar, el proyecto político de Yolanda Díaz

Pablo Iglesias, en declaraciones en el Ágora de Hora 25 de la Cadena SER, ha asegurado que en este momento no hay negociaciones entre Podemos y Sumar, el proyecto político de Yolanda Díaz. "Sumar dice que después de las elecciones autonómicas y municipales. Antes, no", ha dicho el que fuera el líder de la formación morada, si bien ha aclarado que que en las últimas semanas, a través Ione Belarra, "ha planteado que haya un acuerdo antes de participar en algún acto".

Iglesias ha vuelto a reclamar a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, su "implicación" para que su proyecto político Sumar y Unidas Podemos alcancen un acuerdo "lo antes posible". El exlíder de la formación morada, además, ha advertido a al política gallega de que "ponerse de perfil en las elecciones autonómicas y municipales no es prudente".

En este sentido, Iglesias ha lamentado que desde Sumar se haya "filtrado a periodistas" que se espera al acuerdo tras las municipales y autonómicas para ver si a Podemos "le va mal" en estos comicios. Al respecto, ha advertido a Díaz de que si esta formación sale debilitada, "remontar en las generales es una locura".

Por ello, ha reclamado una "mínima institucionalidad" y "dar la palabra a la gente" para llegar a un acuerdo. "Hagamos como en Italia o como en Chile, unas primarias abiertas en el que se pueda escribir cualquiera", ha subrayado.

"Yo creo que es difícil ser tan generoso: que una fuerza política que tiene más inscritos que nadie diga 'no te voy a imponer mi censo, que se inscriba cualquiera' (...). Es difícil idear un mecanismo más saludable que ese para decidir en última instancia cómo se configura la relación de fuerzas, cómo se hace que puedan participar independientes en esas candidaturas y cómo podemos ir todos a una", ha agregado, para manifestar que cree que Díaz "va a tener muchísimos apoyos si la gente se inscribe libremente".

Así, Iglesias ha insistido en que "es necesaria una confluencia o alguna fórmula de frente amplio de coalición electoral entre los diferentes partidos de la izquierda", pero ha precisado que eso "no se puede fundamentar ni en imposiciones ni en pactos de despacho".

En este contexto, ha tildado de "absurdo" la posibilidad de que la izquierda concurra por separado. "Creo que todo el mundo, a pesar de las diferencias políticas que haya, sabe que ir por separado podría ser catastrófico para todos los actores", ha dicho.

"Quizá hace unos meses alguien pudo convencer a Yolanda de que si va sin Podemos le va a ir mejor, pero creo que a día de hoy eso no lo piensa nadie en el equipo de Yolanda y no lo piensa Yolanda. Creo que es un consenso que hay que ir juntos, lo que no está claro es lo que pesa cada uno", ha puntualizado. De este modo, ha indicado que el acuerdo pasa por aclarar "quién pesa más", para lo que hacen falta primarias.