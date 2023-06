Lo hace casi de pasada, pero Wyoming deja una de las sentencias más demoledoras sobre Podemos 

El presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, ha usado su habitual tono para ser muy contundente sobre la delicada situación actual de Unidas Podemos y su supervivencia tras las pasadas elecciones autonómicas y municipales.

Wyoming comenzó ironizando diciendo que para negociar se tenían que organizar y que para ello los de Podemos deberían ir a por café y bebidas energéticas y los de Sumar a por bocadillos.

"No queremos que nadie se caiga ni de las listas ni de las sillas por un desmayo. Y no me digáis que no aguantáis, que sois todos de izquierdas, habéis estado en raves tocando los bongos mucho más tiempo", ha comentado.

Sandra Sabatés ha contado que Sumar sigue cogiendo forma y, aunque se encuentre en plenas negociaciones con la formación morada, ha estrenado a Ernest Urtasun como portavoz.

Urtasun acompañó este miércoles a Yolanda Díaz a Doñana para interesarse por los polémicos regadíos ilegales y poner en valor la agenda verde de la formación.

"Primer día en la oficina y ya se va a de excursión a Doñana. Hay que recordarle que no le han contratado de monitor, así que si ve que se gritan y se tiran del pelo que esté tranquilo porque son así las negociaciones de la izquierda", ha bromeado.

Entonces ha entrado Dani Mateo y ha destacado que "tanto drama y tensión, pero Yolanda Díaz ha tenido un día relajadísimo hasta el punto de ponerse morados a fresas".

Wyoming ha rematado en ese momento con una frase demoledora para Podemos: "No iba a ir a Doñana para ver los linces porque para ver especies en peligro de extinción ya tiene las negociaciones con Podemos".