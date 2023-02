Pilar Llop, durísima con Irene Montero: "Que explique por qué entiende que habrá nuevas revisiones"

Europa Press via Getty Images

La ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha mostrado durísima en la Cadena SER con su compañera de Gobierno, la ministra de Igualdad, Irene Montero, por las discrepancias que existen entre ambos departamentos por la ley del 'sólo sí es sí', que el ala socialista del Ejecutivo quiere reformar.

Por eso, el PSOE ha presentado de forma unilateral una propuesta de reforma de la norma en la que se incluye la violencia y la intimidación pero que, según ha defendido Llop en la entrevista en Hoy por Hoy, no toca el consentimiento, que ha calificado como un "avance increíble" que no se debe tocar.

De hecho, Llop ha acusado al Ministerio de Igualdad de enviar "mensajes confusos" sobre el consentimiento, ya que desde Igualdad y desde Podemos temen que esto sea "volver al Código Penal de La Manada" y que obligue a las víctimas a tener que demostrar de nuevo que hubo consentimiento.

Llop niega la mayor, así como lo que dijo este lunes la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, magistrada de formación, quien aseveró que la reforma del PSOE generará "una segunda oleada de revisiones".

"Yo creo que eso a quien se lo tiene que preguntar es a la Ministra de Igualdad, que lo explique, que lo explique porque esa conversación no la hemos tenido. Ellas tienen desde hace días, desde hace semanas, la propuesta que hemos hecho. Que explique claramente, que se pueda entender, por qué ellas entienden esa interpretación. No me corresponde a mí", ha contestado sobre este asunto.

Sobre la actual ley, Llop ha lamentado que "romper una ventana" o "acceder a una cartera" esté castigado con más pena que la agresión sexual con violencia o intimidación. "¿Desde cuándo vale más la propiedad en nuestro país que la libertad sexual de una persona? Esto lo tenemos que corregir", ha aseverado.

Durante su intervención, la ministra de Justicia ha pedido "lealtad" al Ministerio de Igualdad y ha destacado que ella ha actuado en todo momento "con discreción", dos días después del fin de semana en el que Montero ha participado en dos actos de partido defendiendo la ley del 'sólo sí es sí'.