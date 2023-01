Pilar Rahola carga contra el portavoz de Cs en Cataluña y le termina soltando esta fulminante frase

La exdiputada del Congreso y exdirigente de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Pilar Rahola, ha protagonizado este jueves una fuerte discusión en pleno directo televisivo con el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Nacho Martín Blanco, una discusión que ha terminado con la salida de ella del plató.

En un momento dado, Rahola, que actualmente ejerce como analista política en distintos programas de la televisión catalana, ha tomado la palabra para decir que tiene "poco interés" en hablar de ese partido político porque "es un partido que ha intentado hacer daño" en Cataluña.

Tras escuchar a la periodista, el de la formación naranja ha contestado a la exmiembro de ERC al tiempo que se reía, lo que ha provocado el enfado de Rahola, que ha terminado por abandonar la mesa de debate.

El momento ha sido recogido por el propio perfil de Twitter de 8tv (@8tvcat), el canal de televisión de cobertura autonómica que se emite en Cataluña, que ha acumulado desde su publicación más de 36.000 reproducciones y una multitud de opiniones en la red.

La periodista ha criticado que la formación naranja solo nació en la región para "destruir toda causa catalana" y ha señalado que no tiene "interés" en hablar acerca de un partido que "es capaz de decir que no se persiguió el catalán en el franquismo, que ha defendido líderes franquistas y que está en contra de nuestra historia y de que seamos un país".

"Lo que él me pueda decir me interesa tanto como a él le interesa lo que yo le pueda decir", ha continuado opinando la analista. Y, en modo contraataque, así ha respondido Martín: "A mí la verdad me interesa que Pilar no se vaya corriendo del plató. Me parecería un gran avance".

Por su parte, la de ERC se ha excusado diciendo que tenía que ir al baño y que por eso iba a salir del plano. El de Ciudadanos ha acompañado su respuesta de un tono irónico acusando a la periodista de querer crear espectáculo: "Es una persona muy tolerante que tiene esta capacidad de decir todo lo que le dé la gana y cuando le respondes a ella se va".

Con el objetivo de mediar entre ambos, el presentador les ha pedido calma, recibiendo, al instante, esta tajante contestación de Rahola: "Con este señor no me pelearé. Yo debato con todos, pero con él (Martín) no tengo nada que hablar. Con los de Ciudadanos, que nacieron exclusivamente para destruir todo lo que quiero y que han hecho todo el mal que han podido a lo largo de estos años, y que se han crecido haciéndose fuertes justamente por todo el mal que han hecho, me importa un pepino".

"Esto es un déjà vu", ha reiterado Martín con ánimo de reprocharle a la analista que siempre quiera generar espectáculo. "Vosotros acabaréis como nacisteis, de manera absolutamente patética", ha concluido la exdiputada.