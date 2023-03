Polémica por las palabras de Ángela Rodríguez 'Pam' en TV3 sobre las raíces cuadradas

Ángela Rodríguez 'Pam', secretaria de Estado de Igualdad, ha sido entrevistada este domingo en el Canal 3/24 de TV3, donde se ha referido a los distintos frentes políticos que tiene el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, entre ellos la ley del 'sólo sí es sí'.

Pero también sobre los casos de violencia machista, que no dejan de producirse y que, como ha reconocido la propia Rodríguez, generan "preocupación máxima" en Igualdad.

"Añadimos ahí también: el hecho de que estemos conociendo más agresiones puede ser indicativo de que algunos protocolos en el ámbito educativo están funcionando", ha asegurado. "Esto es muy positivo".

"De hecho, nos preguntamos, ¿por qué no más protocolos? ¿Por qué no más educación? Porque quizás esto nos sirva para empezar a conocer verdaderamente qué pasa con las violencias machistas en las personas menores de edad. Porque hasta ahora tenemos una foto antigua, digamos", ha agregado.

La secretaria de Estado cree que "en la caja de herramientas" para luchar contra la violencia machista, "el Código Penal tiene que ser una de ellas, pero no la fundamental". "Esta es una mirada que el feminismo ha puesto siempre encima de la mesa y por la que nosotros queremos seguir apostando", ha dicho.

Rodríguez considera que "no es sencillo explicar esto" y son conscientes en Igualdad de ello porque "hay mucha gente que espera que, ante la violencia, la respuesta siempre sea más años de cárcel, más confrontación en términos penales".

"Ahora bien", ha agregado la dirigente de Igualdad, "lo que hemos demostrado es que la mejor forma de llegar a tiempo, que la violencia no se produzca, es precisamente que aprendamos a que la violencia está mal".

"Algo tan sencillo como que tratar bien está bien y que tratar mal está mal, no nos lo enseñan en el colegio. Aprendemos a hacer raíces cuadradas... No sé si a ti te sirven las raíces cuadradas, a día de hoy, para algo. A mí no. Pero, sin embargo, no aprendimos que el consentimiento es fundamental en las relaciones sexuales. Y este es un elemento clave en nuestras vidas", ha asegurado.

