El PP mantiene a Albiol pese a ir a juicio por presunta prevaricación

Un nuevo escándalo estalla en las manos del PP. El juzgado de instrucción 4 de Badalona (Barcelona) decidió este miércoles enviar a juicio al exalcalde y candidato del PP en las municipales, Xavier García Albiol, por permitir presuntamente la instalación de forma irregular de unas antenas de telefonía en la comisaría de la Guardia Urbana. Actualmente, el dirigente también forma parte del equipo de Alberto Núñez Feijóo para dirigir la campaña municipal y autonómica de mayo en España.

Según consta en el auto, al que ha tenido acceso EFE, el exalcalde toleró que las antenas se instalaran y estuvieran en funcionamiento pese a su instalación irregular, entre los años 2012 y 2018, lo que podría ser constitutivo de prevaricación continuada urbanística y ambiental. La Fiscalía solicita para Albiol por estos hechos un total de dos años y diez meses de cárcel, así como otros diez años de inhabilitación, según su escrito de acusación del ministerio público.

Pese a que Albiol tendrá que sentarse en el banquillo para responder ante estas acusaciones, Génova no ha suspendido de militancia al candidato ni le ha apartado de sus funciones en la campaña. "Respetamos todos los procedimientos", señalan. De hecho, fuentes del PP aseguran que este "no es un caso de corrupción" y que no aceptarán "lecciones" del PSOE tras el fraude de los ERE o el más recientemente Caso Mediador.

Los estatutos del PP contemplan en su artículo 21.7 la suspensión automática y "provisional" de militancia "cuando un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral" pero solo en el caso de "un delito relacionado con la corrupción", que este reglamento no detalla.

En todo caso, los populares creen que tendrá que ser el PP catalán el que tendrá que "analizar el caso y actuar en consecuencia". De momento, Garcia Albiol se hace la víctima y cree que "no es casualidad" la apertura de juicio oral contra él a dos meses de las municipales. En un vídeo publicado en redes tras conocerse la decisión del juez, el dirigente asegura que él estaba de vacaciones cuando presuntamente participó en una reunión donde un sindicato policial le advirtió sobre las antenas.