Preguntan a Almeida si cree que en el PP hay "aficionados a las prostitutas" y su respuesta es sorprendente

NurPhoto via Getty Images

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha concedido una entrevista publicada este domingo en El Español en la que, mientras se tomaba un Cola Cao con churros con la periodista que le entrevistaba, ha hablado de un tema muy llamativo.

Al ser preguntado por si pondría la mano en el fuego de que no hay ningún Tito Berni, exdiputado socialista que se ha visto envuelto en un escándalo de comisiones y prostitutas, en el PP, el edil madrileño ha dejado una respuesta curiosa.

"Bueno, bueno…", ha señalado, justo antes de que la periodista le repreguntara sobre si cree que hay algún aficionado a la cocaína dentro de su partido.

"¡A ver, a ver! Con lo de la cocaína… es que, si te respondo, ya estoy prejuzgando. Es muy difícil que yo te pueda decir que hay aficionados o no hay aficionados. Ahora: que hay gente en todos sitios que se va de putas, posiblemente, ¿no?", ha respondido.

Tras ello, la periodista no ha dudado en resaltar que entonces no pone la mano en el fuego y él ha contestado, asegurando que "no conviene ponerla". "Es que ese tipo de expresiones son complicadas, porque luego te acaban persiguiendo", ha razonado.

"Entiendo que son muy buenas para los titulares. Pero: uf. Si dices “no la pongo”, dirás que desconfío. No, yo confío: confío en que mis compañeros de partido lo hacen lo mejor posible todo, pero…", ha sentenciado.