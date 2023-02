Preguntan a Matute si condena la presencia de Fermín Muruguza en Los Goya: ojo a cómo lo despacha

Oskar Matute, diputado de Bildu en el Congreso, ha despachado en apenas unos segundos una pregunta sobre si condenaba la presencia de Fermín Muguruza en la gala de Los Goya.

El asunto ha generado controversia después de que Vox publicase un tuit antes de los premios afirmando: "Los Goya blanquean a ETA: Una de las candidatas a mejor película ensalza a dos terroristas de la banda y su director es abiertamente filoetarra. ¿De verdad creen Feijóo y Juanma Moreno que acudir a unos premios que toleran esto es de absoluta prioridad?".

Todo ello en relación a la película Black is Beltza 2: Ainhoa, de Fermín Muguruza. Matute ha sido contundente: "No voy a condenar a la Academia de Ciencias y del Cine Español. Ellos invitaron a Fermín Muguruza, ellos le nominaron, y en todo caso esa pregunta se la tendrán que dirigir a ellos".

"Pero no creo yo que el cine español tenga que perder demasiado tiempo con las veleidades de la ultraderecha en cualquiera de sus frentes", ha añadido.

Sobre el asunto ya se pronunció también el actor Antonio de la Torre: "De entrada me parece bien la libertad de expresión. Siempre que no haya violencia. Condeno todo tipo de violencia, venga de quien venga, pero que una persona, en este caso Fermín Muguruza, que es cineasta, que hace películas, que quiere utilizar el arte para expresarse o para defender un idioma, que es un idioma oficial del Estado como es el euskera, me parece bien".

"Lo que pasa es que hoy creo que en España tampoco tenemos costumbre de eso. Te voy a poner un ejemplo: en La noche más oscura había una secuencia en Guantánmo y salía Obama diciendo que no existe. Michelle Obama entregó luego un premio a esa película. Es un tema para debatir, pero estoy a favor de la libertad de expresión y de no emplear la violencia bajo ningún concepto",