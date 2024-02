¿Qué se vota en las elecciones de Galicia 2024?

Este 18 de febrero, 2.693.624 gallegos están llamados a las urnas para elegir al que será el próximo presidente o presidenta de la Xunta de Galicia durante los próximos cuatro años. En unos comicios se elegirán, además, a cada uno de los 75 diputados del Parlamento de Galicia.

La Ley de Elecciones al Parlamento de Galicia de 1985 y el Estatuto de Autonomía de 1981 son las normas encargadas de recoger el sistema electoral en la comunidad y su funcionamiento. El Estatuto establece que el Parlamento gallego tiene que estar compuesto por un mínimo de 60 y un máximo de 80 diputados. No obstante, la ley electoral acabó por fijar el número de diputados en 75.

Además, cada una de las cuatro provincias que conforman Galicia tienen una representación proporcional en función de su población con un mínimo de diez diputados.

De esta forma, las circunscripciones de Lugo y Ourense aportan 14 escaños cada una; Pontevedra, 22, y A Coruña, 25.

La normativa gallega de 1985 estableció una barrera del 3% del voto en cada provincia para poder obtener un escaño. Es decir, que los partidos que tengan menos de ese porcentaje de votos quedarían excluidos del reparto de escaños que se establece mediante la Ley D’hondt.

No obstante, el expresidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, modificó esta barrera en 1992 y subió hasta el 5% complicando a las formaciones obtener representación en el Parlamento de Galicia.

Todo en el aire

Unas elecciones anticipadas que llegaron con sorpresa. El pasado 21 de diciembre de 2023, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, daba la noticia. Una fecha que no fue una sorpresa para la oposición, ya que tenían claro que las elecciones se adelantarían para que el PPdeG aprovechara la aprobación de la Ley de amnistía para desgastar a las tres formaciones de izquierda en pleno auge de protestas y movilizaciones promovidas por el Partido Popular.

Paralelamente, y para asegurar permanecer en el poder, tanto Rueda como su portavoz en el Consello pidieron a Vox que no se presentaran en estas elecciones. “En Galicia que nos jugamos una mayoría absoluta que no es fácil, hay que hilar fino para sostener esa mayoría”, ya que “Vox no tiene posibilidades en ninguna de las cuatro provincias”, pero que sus votos puede interferir en el reparto del último escaño en cada una de ellas.

Precisamente esta cuestión, así como la entrada o no de Democracia Ourensana y Sumar es lo que hace que la izquierda juegue la carta de que hay partido para arrebatar al PP el mando tras acceder a la presidencia en 2009 de la mano del ahora presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo.