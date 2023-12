Rufián entra al Congreso y saca una foto al escaño de Abascal: ojo a lo que capta

La 'España que madruga' ha vuelto a demostrar que no se le da muy bien eso de levantarse de la cama para ir a trabajar. El diputado por ERC, Gabriel Rufián, ha acudido este miércoles al Congreso de los Diputados para asistir a la primera sesión de control al Gobierno en esta legislatura.

La hora de cita era las 9 de la mañana, como suele ser habitual. A esa hora, Rufián se ha dirigido a su escaño y le ha sorprendido lo que ha visto en la bancada de Vox. Prácticamente ninguno de sus diputados estaba presente en el hemiciclo cuando arrancaba la sesión de control. Entre los ausentes, el presidente de Vox, Santiago Abascal.

"Son las 9 de la mañana", ha escrito con ironía Rufián en su cuenta oficial en X, antes Twitter. Adjuntaba tres fotos: una general del hemiciclo, otra de la bancada de Vox y una foto detallada del escaño vacío de Abascal.

Las reacciones a su publicación han sido las esperadas. "Y todos sabemos que ellos no madrugan y tampoco perdonan los cafés de la mañana, el vermouth del medio día….", "Joder y yo que llevo desde las 4 en marcha, estos que quieren que se lo llevemos calentito a la cama, pero claro esto sus votantes lo verán bien, tu esfuérzate a trabajar para pagarme a mi mi vida a todo trapo" o "Espera hombre, que se está apurando la copa de sol y sombra", son algunos de los comentarios de usuarios de la misma red social que pueden leerse. El tuit, en apenas media hora, ya llevaba casi más de 300 retuits.

No es la primera vez que a Vox se le acusa de no rendir como se debe en el Congreso. El mismo Gabriel Rufián dejó en una de sus intervenciones un mensaje muy claro a los votantes de Abascal: "Vox no representa a la España que madruga, representa a los explotadores de la España que madruga", señaló el diputado de ERC el pasado septiembre.