Sale a la luz lo que le dijo Zapatero a Carlos Herrera fuera de micros

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, concedió este lunes una sonada entrevista en COPE, en la que defendió que su gobierno fue el que propició el final de ETA "a cambio de nada". El exlíder socialista dijo sentirse, además, "extraordinariamente orgulloso" de que, para conseguir el final de la banda terrorista, no se modificara ni una ley, ni se concediera ni un indulto y ni se tomara ninguna medida de gracia.

"No ha habido un final más imperioso en términos democráticos", remarcó Zapatero, quien también restó importancia a la presencia de Bildu en la política, al afirmar que no tienen inconveniente, "sino todo lo contrario", en que esta formación participe en el "juego democrático".

En este sentido, admitió que le produce una "profunda satisfacción democrática" que las personas que en su día estuvieron en la violencia, la hayan dejado y hayan reconocido el dolor que provocaron estén en política, toda vez que entiende que hay que "pasar página" a esa etapa.

La vehemente reivindicación de Zapatero corrió como la pólvora en redes sociales. Muchos usuarios consideraron que el expresidente del Gobierno había dejado sin réplica a Carlos Herrera y a los tertulianos del programa. "Hoy ha ido Zapatero a la COPE a explicarle esto de la democracia a Carlos Herrera que no lo tiene muy claro. Había que decirlo y se dijo", "Zapatero reventando a Carlos Herrera, oleo sobre lienzo" o "La entrevista completa de Zapatero con Carlos Herrera evidencia un montón de cosas: la fundamental, que toda esa chatarra ideológica se sostiene cuando se dirigen a su parroquia de fieles, en cuanto alguien la combate en directo, el púlpito se desmorona" son algunos de los mensajes que se han podido leer en Twitter en las últimas horas.

Este miércoles, Carlos Herrera ha desvelado qué le dijo Zapatero antes de la entrevista. En una conversación con El Pulpo en "Poniendo las calles", el programa que precede al suyo en COPE, ha contado: "A mí me dijo antes de empezar: 'Yo tengo que dar ánimo a los míos y a mi gente'. No sé si eso es producente o contraproducente para sus intereses, pero lo hizo", señaló.

El Pulpo, que ha ejercido en algunas ocasiones de DJ para el PP en Génova, no sigue la corriente general de Twitter y cree que la entrevista no fue buena ni para la imagen pública de Zapatero ni para relanzar al PSOE de cara al 23-J. "Zapatero era un morlaco mirando al micrófono y no miraba arriba en ningún momento. Es digno de ver", ha sostenido a tenor de los vídeos publicados de la entrevista.