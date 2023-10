Sánchez no se apunta el "sí" seguro de PNV y BNG para su investidura

Tendrá que esperar. El presidente del gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, no ha conseguido el "sí" definitivo de PNV y BNG para la crucial votación que permita su reelección. El líder socialista ha recibido este miércoles a sus respectivos portavoces, Aitor Esteban y Néstor Rego, para conocer sus exigencias. Los dos están abiertos a apoyarle, pero le demandan que atienda tanto la agenda vasca como la gallega.

El diputado del PNV ha avanzado, eso sí, que si su partido llega a un acuerdo para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, lo lógico es que respalde también los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, si bien ha dejado claro que ambas partes tienen que seguir negociando.

A diferencia de lo ocurrido en otras reuniones, a la cita con el PNV se ha sumado también la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y Esteban lo ha agradecido. Ha admitido que ambos son "bastante directos" y se entienden "bien" y ha resaltado que sin el permiso del departamento que dirige Montero ningún otro puede hacer nada. "Hacienda es el gobierno dentro del gobierno", ha apuntado.

En este contexto, ha reconocido que "cerrar un acuerdo de investidura y negar los Presupuestos al Gobierno al día siguiente no tendría mucho sentido". "Si le vas a dar una oportunidad a través de la investidura tendrás que darle el mínimo instrumento para ir adelante", ha señalado Esteban, quien ha visto al líder socialista "convencido de que va a intentar" ser reelegido y de que "puede tener posibilidades de conseguirlo".

Durante esta cita, que llega tras dos reuniones anteriores peneuvistas y socialistas, se ha hecho un repaso "general" de "por dónde está la situación" y de por dónde "se quiere avanzar" y se ha podido ir "acotando un poquito" lo que busca cada cual. Esteban ha aludido a su voluntad de "explorar el acuerdo" y su deseo de que "pueda salir" pero subrayando que hay que ir poniendo los temas "negro sobre blanco".

"Y eso lo esperamos hacer las próximas semanas", ha comentado el portavoz nacionalista, admitiendo que será una tarea "complicada" porque para que Sánchez sea elegido presidente son necesarias "todas las partes sin excepción", lo que exigirá "generosidad" de todas ellas. El PNV, ha anticipado está dispuesto a ser generoso, pero el PSOE, ha avisado, lo tendrá que ser "todavía más".

Respecto a los temas que van a defender durante la negociación, Esteban ha rechazado poner "líneas rojas" y ha mencionado los relacionados con el autogobierno y las políticas socieconómicas, industriales y culturales. Sí ha hecho hincapié en la necesidad de delimitar "cómo se va a funcionar" en las relaciones entre el Gobierno y sus socios durante la legislatura si Sánchez logra ser investido y ha vuelto a evidenciar su malestar sobre cómo se desarrolló la segunda parte de la legislatura anterior.

"No fue nada satisfactoria para nosotros y de eso también hay que hablar", ha dicho, avisando de que los eventuales socios no pueden volver a "enzarzarse" en el cumplimiento de cada uno de sus programas electorales. "Eso no funcionó y no funcionaría tampoco ahora cuando todos los votos de todos los partidos son imprescindibles", ha apostillado.

El BNG ve "buena voluntad"

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, aprecia por su parte "buena voluntad" por parte de Sánchez, para cerrar un acuerdo que permita a los nacionalistas apoyar su investidura, pero no da por hecho su voto y se ha remitido a la negociación de los equipos designados por ambas partes a partir de la próxima semana para poder constatar si esa buena disposición se traduce o no en un pacto.

Rego ha garantizado que el BNG afronta este proceso con la "mejor voluntad de diálogo para que se pueda un acuerdo", pero ha reiterado que su voto afirmativo no puede darse por hecho y que sólo será posible si Sánchez asume un "compromiso firme" con la llamada 'agenda galega' y también con una "agenda social avanzada" para el conjunto del Estado.

Durante el encuentro, que ha calificado como "cordial", Rego ha traslado sus demandas Sánchez pero de manera general, puesto que serán los equipos que se reúnan al efecto los que negocien todos los detalles.

"Será a partir de la próxima semana en que formalmente se inicie negociación entre equipos cuando podamos verificar en la práctica si esa voluntad se materializa en un acuerdo de investidura que posibilite que esa 'agenda galega' avance", ha indicado. Con ese calendario, todo indica que la sesión de investidura podría no tener lugar hasta el mes de noviembre.

Rego ha insistido en que lo que se acuerde debe ser "claro" y estar calendarizado. Aunque desde el BNG señalan que sólo están hablando de un acuerdo de investidura y no de legislatura, sí se muestran abiertos a negociar después los Presupuestos Generales que den respaldo económicos a los compromisos que se puedan cerrar.

Por lo pronto, el portavoz ha demandando un "nuevo modelo de financiación justo" y un "mayor nivel de inversiones" que permita "recuperar el déficit histórico que padece Galicia", fundamentalmente en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios, con especial atención a las cercanías en zonas urbanas.

También se ha referido a las políticas medioambientales para la regeneración de las rías, a la necesidad de avanzar en una "transición justa" tras cierre de las dos centrales térmicas de comunidad y la puesta en marcha de nuevos juzgados de violencia de género.

Entre las cuestiones pendientes, el portavoz nacionalista ha mencionado la transferencia de las competencias contempladas en el Estatuto gallego para, a "partir de ahí, continuar avanzando" hacia un "nuevo estatus" que les "reconozca como nación" y "blinde" sus competencias.

"Sabemos que esta va a ser una legislatura en la que la cuestión territorial va a estar sobre la mesa", ha dicho Rego, desde cuyo entorno reconocen que la amnistía a los condenados por el 'procés' ha formado parte de la conversación entre ambos.

El diputado del BNG ha remarcando que "cualquier modificación que se produzca en la estructura del Estado que suponga un avance en la capacidad de las naciones para decidir por sí mismas tiene que contar con Galicia".

No obstante, ha admitido que esta cuestión se puede resolver con ningún pacto entre el PSOE y el BNG puesto que para cualquier movimiento en esta materia hay que contar con el Gobierno y el Parlamento gallegos. En cualquier caso, ha dejado que ante posibles avances que afecten a otros territorios "Galicia no puede estar ausente, como un convidado de piedra".

Rego también ha avanzado que el BNG pondrá sobre la mesa algunas cuestiones que no llegaron a materializarse en la anterior legislatura como la derogación de la conocida como 'Ley mordaza' o de la reforma laboral del PP de 2012. En este, punto ha pedido recuperar la indemnización por despido de 45 días por año trabajado, la subida del salario mínimo hasta el 60% del salario medio y su equiparación con las pensiones mínimas.

Por último, el diputado nacionalista de izquierdas ha desvelado que ha hablado con el presidente en funciones del proceso para hacer oficiales en la Unión Europea las lenguas cooficiales y ha explicado Sánchez se ha pronunciado "de forma clara" a favor de que no se priorice el reconocimiento del catalán sobre el del gallego o el euskera. Hace unas semanas, el Gobierno planteó esa solución transitoria como vía para que su propuesta se fuera abriendo paso en Bruselas, aunque después matizó.