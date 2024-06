Sánchez defiende en Suiza "el Derecho Internacional" frente a la agresión rusa y afirma que España seguirá apoyando a Ucrania hasta el final

En las últimas horas, el epicentro político a nivel global se encuentra en Suiza, donde los líderes mundiales se han dado cita para abordar la situación de Ucrania cuando se cumplen dos años y medio desde que se iniciara la invasión rusa, y que ha contado como no podía ser de otra forma, con la presencia del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien ha recibido afectuosos saludos y abrazos por parte de sus homólogos.

La tónica dominante en el encuentro ha estado marcada por las contundentes y numerosas condenas contra Rusia. En esta línea se ha mostrado también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha enviado un mensaje de unión y repulsa contra la actuación de Rusia.

Durante su intervención en la cumbre, Pedro Sánchez ha querido dejar claro que hay principios que no son negociables, entre ellos el respeto a la soberanía de un país, como tampoco lo es que se pueda validar su agresión.

"Cualquier solución que valide una agresión o una anexión violenta no será sostenible. Sólo conducirá a un mundo más inestable y peligroso", subrayó en su intervención frente a los dirigentes de más de 90 países. De esta forma ha expresado Sánchez su rechazo al plan de Vladimir Putin para acabar con la guerra, ya que las condiciones interpuestas por el líder del Kremlin son, ante los ojos de los aliados de Ucrania, "inasumibles".

A su juicio, los líderes reunidos en Suiza deben evidenciar que están unidos en torno a valores fundamentales como el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos y cada uno de los países.

Así, la máxima autoridad del gobierno de España demandó que se haga patente igualmente la defensa de que el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario se aplican siempre y deben respetarse en todo momento.

"Se trata de principios universales que deben defenderse con firmeza, de manera coherente y consistente en todo lugar, en todo momento y sean cuales sean los actores implicados. Los principios son principios y, por tanto -apostilló-, no son negociables. Esta debe ser para él la base de una paz justa y duradera en Ucrania, cuyo presidente, Volodímir Zelenski, copreside este evento junto a la presidenta de suiza, Viola Amherd.

"Un país no puede invadir a su vecino. No puede anexionarse el territorio de otro país por la fuerza. Las amenazas nucleares son inaceptables” Pedro Sánchez, presidente del Gobeirno

Por ello, Sánchez defendió mandar en la cumbre ese mensaje a Rusia pese a que los principales asuntos que está previsto abordar en ella son algunas consecuencias globales del conflicto como la crisis humanitaria, el agravamiento de la crisis alimentaria y el temor a una catástrofe nuclear, ante las que dijo que España se ha comprometido con políticas y recursos a tratar de mitigarlas.

Además, elogió "el heroísmo y la resistencia" del pueblo ucraniano y de su Gobierno en la defensa de su país y garantizó que España continuará apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario.

"Porque una cosa está clara en este conflicto: hay un agresor, que es Putin, y hay una víctima, que es el pueblo ucraniano. En todos los conflictos hay que defender a la víctima y detener al agresor", añadió.

Añadió que puede resultar tentador culpar a otros de esta guerra, como Occidente o la OTAN, y que Rusia puede alegar que le preocupa la seguridad en relación con la situación en Europa y que esta inquietud es legítima. Sin embargo, resaltó que en todos los casos deben aplicarse ciertas normas básicas para mantener la coexistencia pacífica entre las naciones.

Reglas que precisó que son bastante simples y de las que dio varios ejemplos: "Un país no puede invadir a su vecino. No puede anexionarse el territorio de otro país por la fuerza. Los alimentos no son un arma. Las amenazas nucleares son inaceptables”.

Si no se defienden con firmeza estas reglas, advirtió de que no hay orden internacional y el caos llevaría a que el mundo estuviese sometido al dominio de los más fuertes, algo que calificó de inadmisible.

El presidente del Gobierno confió en que la cumbre contribuya a crear un consenso a partir del cual pueda discutirse una futura solución con todos los actores relevantes, incluida Rusia. "Es hora -subrayó- de que logremos la paz justa y duradera que Ucrania y el mundo merecen".

Sunak pide que sea Ucrania quien establezca las condiciones para el final de la guerra

El primer ministro británico, Rishi Sunak, llamó este sábado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a plantear sus condiciones para la paz con Rusia "desde una posición de fuerza".

En su intervención en la cumbre, Sunak acusó a Putin de "no tener interés en una paz genuina" y de haber lanzado una campaña de disuasión para que otros países no participen en la cita.

"Deberíamos preguntar a Rusia por qué se sienten tan amenazados por una cumbre que aborda los principios básicos de integridad territorial, seguridad alimentaria y seguridad nuclear", dijo.

"Desde una posición de fuerza, debemos trabajar con el presidente Zelenski para fijar los principios para una paz justa y duradera, basada en el derecho internacional y la carta de la ONU", agregó. Para Sunak, ese es el camino para que haya un verdadero el alto el fuego y además demostrará a los ucranianos que los apoyarán cuando estén listos para negociar.

"Putin no tiene interés en una paz genuina" Rihi Sunak, primer ministro de Reino Unido

Según el primer ministro del Reino Unido, Putin ha tratado de difundir una "narrativa falsa sobre su voluntad de negociar", pero que en realidad lo que busca es la rendición incondicional de los ucranianos, algo que "nunca sucederá".

"Queremos terminar el sufrimiento, queremos ver el final de esta guerra y queremos hacer de este el día en que el camino a una paz justa y duradera en Ucrania se acercó mucho más", señaló.