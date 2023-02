Sánchez se pasa el juego con su réplica a una senadora que le acusó de no querer que se coma bien

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha provocado risas en el Senado con su respuesta a la senadora de Ciudadanos Ruth Goñi, que se había preguntado si el jefe del Ejecutivo no quiere que los españoles coman bien.

"¿Me puede explicar el porqué de esa obstinación suya que le ha durado meses a no bajar el IVA a los alimentos básicos para ayudar a las familias y hacerlo ahora?", ha empezado preguntando Goñi en su intervención.

"Yo apoyo esa medida porque los alimentos básicos tienen un gran peso en la cesta de los hogares más vulnerables, pero ahora se obstina usted de nuevo y se empecina en no bajarlo en la carne, el pesado y las conservas", ha proseguido.

"Desconozco si no los considera esenciales, si prefiere copiar esta propuesta más adelante o si quiere que los españoles comamos peor. No lo sé", ha añadido Goñi.

Luego, en su turno de réplica, el presidente del Gobierno se ha mostrado irónico: "Me han acusado de muchas cosas. Usted misma, en su intervención, me ha acusado de muchas cosas. Pero bueno, ya acusarme de que no quiero que los españoles coman bien me parece bastante exótico, cuando menos", ha asegurado.

Y ha rematado, provocando la risa en la Cámara: "En fin, pero bueno ahí lo dejo. Ya es muy tarde e imagino que ya habrá ganas de cenar. Espero, además, que tenga usted una cena opípara, señoría".