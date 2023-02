Sánchez responde al PP que no se esconde y les pregunta dónde estaban en las votaciones económicas

Como si no se hubieran registrado cambios desde la última semana, el Congreso ha vuelto a acoger un tenso cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, a raíz de la polémica de las rebajas de condenas a agresores sexuales tras la implementación de la ley del 'sólo sí es sí'. La política popular ha seguido el guion dictado por la pregunta registrada y ha emplazado al mandatario a responder: "¿Por qué se esconde detrás de sus ministros?".

Después de que Gamarra elevase el tono y le echase en cara a Sánchez que "su política está tan alejada de la realidad de la gente como esos vídeos que se graba con figurantes socialistas", el presidente ha recogido el guante y ha aludido a las explicaciones dadas la pasada semana. "Me pregunta lo mismo que la semana pasada y aquí estoy dando la cara", le ha replicado Sánchez recordando que "soy el presidente que más ha comparecido en el Congreso y en el Senado, para desgracia de su líder [Feijóo]".

Sánchez ha continuado devolviendo la pregunta a la bancada popular, echándole en cara que no apoyasen cuestiones como el último paquete económico para combatir los efectos de la inflación o haberse puestos de perfil en un inicio con la subida del salario mínimo. "¿Y ustedes qué hicieron?", sentenció el mandatario.

La ley del 'sólo sí es sí', en el centro del debate

En su segunda intervención, Gamarra no ha dado por válidas las respuestas del presidente del Gobierno: "Que sí señor Sánchez, usted me contesta lo mismo que hace una semana". Y ha señalado que las revisiones de condenas a agresores no han dejado de aumentar, llegando hasta más de medio millar de "beneficiarios de la rebaja de agresión sexual", cerca de un centenar más que la pasada semana, según la portavoz parlamentaria del PP.

"Tanta prisa para eliminar el delito de sedición y malversación y tan poca para reformar [la ley del 'sólo sí es sí']", ha espetado Gamarra, quien ha vuelto a poner sobre la mesa el ofrecimiento del PP para "rectificar" la ley el próximo jueves 23.

Sánchez ha pasado de largo sobre ese ofrecimiento -que genera tensión en el seno de la coalición progresista, al tiempo que se busca un acuerdo de reforma- y ha destacado que "nosotros gobernamos para la mayoría de nuestro país, no como ustedes que gobiernan para las élites a las que sirven". Y ha dejado una reflexión en clave de autocrítica

"Usted tiene razón en una cosa, nosotros podemos equivocarnos y cuando hay una equivocación nos afanamos en corregir ese problema, ustedes en cambio nunca se equivocan, siempre están con los de arriba", ha criticado el presidente del Gobierno. Y les ha recordado su postura en materias económicas clave: "Han votado en contra de la revalorización de las pensiones al IPC, votaron en contra de aprobar un impuesto a las grandes entidades energéticas".

Tampoco ha pasado por alto lo ocurrido este domingo en Madrid, con la nueva multitudinaria manifestación en defensa de la sanidad pública. "Mientras este Gobierno refuerza el Sistema Nacional de Salud, 1.000 millones de euros a la Atención Primaria en el año 2022 y 2023, lo que hacen donde gobiernan es recortar y derivar a la sanidad privada a los pacientes", ha enfatizado, anotando que "insultan a la cara a los profesionales sanitarios que salieron a la calle el fin de semana pasado en Madrid".