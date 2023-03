Una semana del BiciMad de Almeida: 500 bicis desaparecidas, "caos" y cobros de servicios gratuitos

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Ya hay balance de la primera semana del renovado BiciMad del Ayuntamiento dirigido por el regidor Jose Luis Martínez-Almeida. Después de que el alcalde madrileño anunciase, a menos de 80 días de las elecciones municipales, que este servicio de transporte público sería gratuito entre el 7 de marzo y el 31 de julio de este año. Y después de que se apostase por una renovación del sistema.

Siete días marcados por el caos, en los que no todo eran tan gratuito como se presumía y en los que falta un número significativo de vehículos. Según ha publicado El País este miércoles, están arreciando numerosas críticas de usuarios en redes sociales -con el perfil de Bicimad guardando silencio durante días- ante las dificultades para usar la nueva aplicación.

Al parecer, la app necesita de una migración para los antiguos usuarios que está generando problemas. Además, también se denuncian retrasos en la atención telefónica para solucionar problemáticas como el cobro por usar BiciMad, cuando se ha anunciado que será gratuito hasta final del próximo julio.

Precisamente, recuerda el citado diario, durante la presentación del renovado servicio que tuvo lugar junto a la boca de metro de Suanzes hace una semana, el propio regidor tuvo problemas para retirar la bicicleta de la estación, una escena que causó sorpresa tanto entre sus propios asesores, como en el equipo de Movilidad y los medios de comunicación allí congregados.

Bicicletas desaparecidas

En este sentido, y según los datos internos a los que ha tenido acceso El País, han desparecido cerca de medio millar de bicicletas de las estaciones, 250 de las nuevas y 250 de las antiguas, que posteriormente han aparecido a lo largo de parques, portales, puentes, jardines. Según dicho medio, el Ayuntamiento niega ese número.

"Teníamos una aplicación interna que nos decía en todo momento en qué estaciones faltaban bicicletas. Ahora, con el nuevo sistema, no. Ahora vamos a ciegas" Declaraciones de un trabajador del servicio al diario 'El País'

“Estamos trabajando a ciegas. Nosotros teníamos una aplicación interna que nos decía en todo momento en qué estaciones faltaban bicicletas. Ahora, con el nuevo sistema, no. Ahora vamos a ciegas. Este domingo, por ejemplo, no nos funcionó en todo el día. Además, tampoco sabemos en qué estaciones faltan bicis. Por eso en muchas estaciones hay muchas bicis y en otras no hay ninguna. La aplicación del usuario, además, falla continuamente. Es un caos”, explicó por teléfono uno de los trabajadores al mencionado periódico.