Sémper explica por qué habló en euskera  tras haber dicho que "no iban a hacer el canelo" 

Un día después de un gesto que sorprendió no solo a buena parte del Hemiciclo, sino incluso a su propia bancada, el diputado popular Borja Sémper ha dado explicaciones sobre por qué incluyó en su intervención en el Congreso frases en euskera. En la misma jornada en la que se sometía a su primer examen el uso de lenguas cooficiales en las Cortes y en la que la posición de la derecha era cargar contra ello. Y tras haber asegurado que en su partido "no iban a hacer el canelo".

El también vicesecretario de Cultura del PP ha apuntado en los micrófonos de Onda Cero a una utilización retórica al señalar que "lo que intenté ayer era evidenciar esto, que había un elefante en medio de la habitación que todos veían pero que nadie señalaba". También se ha reafirmado en que cree que "sigo pensando que era una buena idea", concretamente, pensó que era una "idea brillante", y ha salido al paso de las tensiones internas que generó la escena de Feijóo y Gamarra con gesto de extrañados escuchando a uno de sus representantes hacer lo que habían dicho que no harían.

Sémper también ha dejado otra afirmación significativa en 'Más de uno', si se tiene en cuenta la petición inicial de la popular Cuca Gamarra de que no se pudiese emplear el catalán, el euskera y el gallego en esa sesión. "Lo que yo hice ayer ya estaba habilitado, ya se permitía de una manera natural", ha esgrimido.

Sobre las críticas internas: "No somos una secta"

Al mismo tiempo, ha hecho propósito de enmienda, exponiendo que es consciente de que hay división en su partido por la fórmula empleada, pero manteniendo que en el PP "no somos una secta", que es "natural que haya opiniones distintas" y que "toma nota" de lo sucedido.

"Entiendo que haya quienes puedan tener una opinión diferente a la que yo creía ayer que era brillante -sonríe en este momento- y esto forma parte de, bueno, de los peajes, de las circunstancias por las que atraviesa un portavoz. Es mucho más agradable, lógicamente, que tus compañeros te digan que qué bien lo has hecho, pero cuando hay algunos que no lo comparten pues hay que asumirlo con la misma deportividad y naturalidad", ha reconocido.

"Es verdad que el contexto y el momento es muy complicado, como te decía antes hay mucha gente preocupada [por el uso de lenguas cooficiales en el Congreso], entre los que yo me encuentro", ha continuado, para asegurar que "puede haber opiniones matizadas" y que él reflejó la "posición tradicional del Partido Popular" en este ámbito.

Preguntado por una de las contertulias del programa por el enfado en su grupo, ha señalado que es "natural" que haya división de opiniones en un partido tan grande. "Pero entonces, tan natural no es", le ha respondido la periodista. "Sí, es normal que en un partido tan grande a unos les parezca que estás más brillante unas veces y otras que no les convences tanto. Yo creo que es normal de verdad", ha replicado, asegurando que "así lo veo y así lo asumo, lo acepto y tomo nota". No se ha quedado ahí: "Y mejoraré, si es que hay mejorar, y perseveraré en lo que haya que perseverar", ha zanjado.

"El Partido Popular es un partido que tiene diputados y diputadas que hablan idiomas cooficiales de España con naturalidad y normalidad, incluso muchos de ellos que es su lengua madre. Hemos gobernado y gobernamos en comunidades autónomas como Galicia y Baleares donde los idiomas cooficiales son usados con naturalidad por nuestros representantes políticos", ha señalado Sémper, subrayando que "para nosotros no es un problema y nunca lo ha sido".