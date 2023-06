Esta sincera confesión de Sánchez no deja de verse en Twitter: van 300.000 reproducciones en pocas horas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sinceró este domingo con Jordi Évole en laSexta sobre cómo tuvo que trabajar durante los momentos más duros de la pandemia, cuando se le exigía desde la población una seguridad que él no tenía.

"Durante la primera ola de la pandemia la ciudadanía me pedía seguridad y yo no la tenía. Entonces tenía a mi mujer con covid, a mis padres con covid, a mi suegro con covid en la UCI", contó.

Sánchez incluso relató una anécdota persona: "En esas noches en las que lograba conciliar el sueño me despertaba empapado de sudor, algo que no me había pasado en la vida".

"En aquel entonces me hacían PCR cuando se podían hacer y siempre daba negativo. Al final los médicos me dijeron que tenía un nivel de estrés que nunca había tenido en mi vida y después cuando tenía que estar ante los medios de comunicación tenía que transmitir una seguridad que no tenía", añadió el presidente del Ejecutivo.

Además, Sánchez se justificó señalando que, aunque cueste y sea difícil, sabía la responsabilidad que tenía y en ese momento tenía que mostrar esa seguridad de señalar el camino que tenía que recorrer España.

Preguntado si ha llorado en esta legislatura, no tuvo reparos en confesar que sí: "Sí, durante la pandemia he llorado de rabia y de frustración. Uno de los momentos más duros fue el homenaje a las víctimas y profesionales sanitarios".

Sánchez recordó que mantuvo una reunión con más de 200 familiares de esos profesionales sanitarios que fallecieron, muchos de ellos en edad de jubilarse, y tuve que escuchar el "reproche justo y legítimo" de por qué no tenían mascarillas, EPIs y protección para defender su vida.

"No teníamos ni respiradores. Esa lección nos tiene que llevar a una ambición de crear reservas estratégicas que no tuvimos hasta entonces y reindustrializarnos en aquellas cosas que nos hagan ser más fuertes", remató.

Estos poco más de dos minutos se han hecho virales en Twitter gracias a la difusión por parte del usuario de Twitter @pdrsnche y el vídeo ya tiene más de 300.000 reproducciones y 4.200 me gusta.