Sumar dice que no se ha cerrado coalición con Podemos para las vascas por "falta de confianza"

La candidata de la coalición Sumar a lehendakari, Alba García, ha afirmado que no se ha cerrado coalición con Podemos para las próximas elecciones vascas por falta de "confianza", que sí existe con Ezker Anitza-IU y Equo, formaciones con las que ha alcanzado un preacuerdo. Además, ha reconocido que le sorprende que el aspirante de EH Bildu, Pello Otxandiano, hable de "pactos con el PNV" que "lleva 40 años haciendo política conservadora", cuando propugna culminar "un cambio de ciclo político".

En una entrevista a Radio Euskadi, García ha resaltado que su formación cuenta en el País Vasco con "autonomía plena, jurídica y política para tomar decisiones", circunstancia que no se daría en el caso de Podemos. "Cuando se acuerda con alguien, la base de todo es la confianza. En el momento en que eso no se puede dar no hay dónde ir", ha asegurado.

Respecto a las diferencias entre Podemos y Sumar, ha considerado que ambos partidos han hecho una lectura "distinta del momento político" y "hay algunas diferencias importantes". Entre ellas, ha destacado la decisión de la formación morada de no apoyar el decreto sobre subsidio por desempleo impulsado por Yolanda Díaz en el Congreso.

A su juicio, entre ambos partidos hay diferencias sobre cómo han analizando "el momento político". "Hemos hecho una propuesta encabezada por mí que piensa en un cambio de maneras de hacer, de lenguaje, de estilo y, en ese sentido, no ha habido un acuerdo en el diagnóstico", ha expresado, para añadir que las diferencias "tiene más a veces que ver con un tema de confianza que un tema de ideología".

García defiende "autonomía plena" desde Sumar en Euskadi

Asimismo, y en relación a la falta de acuerdo de cara a presentar una candidatura conjunta, ha manifestado que cuando se acuerda con alguien "la base de todo es la confianza". "En el momento que eso no se puede dar no hay dónde ir", ha asegurado.

García, que ha subrayado que desde Sumar en Euskadi hay "autonomía plena, jurídica y política para tomar decisiones", ha advertido que esta situación no se daba en el caso "de todas las fuerzas políticas". "Hemos alcanzado un acuerdo entre Sumar, Ezker Anitza y Equo. Se han dado las condiciones políticas necesarias que garantizaran una lealtad, una confianza y que esto iba a durar. No era el caso de todas", ha añadido.

Respecto a los resultados que vaticinan las encuestas en Euskadi, ha considerado que todas muestran que "nada está claro" y que el "espacio progresista de izquierdas, no nacionalista, tiene un suelo sólido e importante".

Por último, y en relación a la posibilidad de que el PP pudiera estar abierto a un indulto a Puigdemont condicionado a que rinda cuentas ante la Justicia, García ha denunciado la "hipocresía" de los populares. "Les importa muy poco todo este tema y lo único que les importa es estar gobernando", ha indicado.