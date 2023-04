Sumar de Yolanda Díaz: acto de presentación de la candidatura hoy, en directo

Ada Colau asegura que se abre una "etapa de esperanza" con Yolanda Díaz

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha expresado su apoyo a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el acto de su proyecto Sumar "con ilusión" y "alegría" por el espacio de "reencuentro" que supone, y ha señalado que espera que Podemos, que no acude a la cita, esté presente "la próxima vez".



Así lo ha expresado a su llegada al Polideportivo Antonio Magariños, en Madrid, donde está previsto que Díaz anuncie de forma oficial su candidatura a las elecciones generales y a liderar el espacio político a la izquierda del PSOE, un anuncio que se llevará a cabo sin el apoyo de Podemos, que no acude al no haber aceptado Sumar su requisito de un acuerdo para llevar a cabo primarias.



Sobre la no asistencia de la formación liderada por Ione Belarra, Colau ha recordado que "todo el mundo está invitado" a Sumar. "Todo el mundo es necesario, lo hemos dicho muchas veces (...). La gente nos pide eso, nos pide que estemos juntas y hoy es un día para estar juntas", ha agregado.