Yolanda Díaz da un paso al frente y liderará Sumar: "Quiero ser la primera presidenta de nuestro país"

Era un secreto a voces, pero ya es una realidad. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dado un paso al frente y ha anunciado este domingo su candidatura con Sumar a las próximas elecciones generales.

"Hoy, humildemente, creo que puedo ser útil a nuestro país. Voy a dar el paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Si vosotros queréis, lo vamos a conseguir. Es el tiempo de las mujeres", ha añadido.

Díaz ha hecho un llamamiento a ensanchar la política y buscar más acuerdos con aquellos que no piensan como ella, invitando a que "dialoguemos más para llegar a puntos de encuentro". "La política con mayúsculas es acordar. Es unir voluntades, esperanzas y, sobre todo, nunca renunciar a los sueños", ha defendido.

Tras ello, la ministra de Trabajo ha recuperado unas palabras de Rosalía de Castro para terminar mandando un mensaje: "Las mujeres no somos de nadie y yo tampoco no soy de nadie. Estamos cansadas de tutelas. Estamos muy cansadas. No pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas. No hace falta gritarlo más. Somos Sumar, una fuerza feminista".

La democracia "está en riesgo"

Durante una parte de su discurso, Yolanda Díaz también ha hablado de los partidos que no se centran en "la política útil" y centran su tiro en votar en contra de la reforma laboral, como el PP y Vox. "Lo que hacen es politiqueo", ha añadido.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha hecho referencia a algunas de las personas más mayores que estaban en el polideportivo y ha destacado que "muchos padres que hay aquí tuvieron que luchar por la democracia".

"La democracia está en riesgo por ese partido del odio que tiene nombres muy diferentes en España, en Italia, en EEUU, pero que tienen un objetivo, acabar con nuestra democracia", ha advertido.

Yolanda Díaz ha justificado que ha dado un paso al frente por "esos padres" que lucharon por la democracia y "las madres de la Constitución que nunca pudimos tener". "Lo hacemos por nuestras hijas, para que puedan seguir el hilo de sus utopías. Para que nunca se resignen a sobrevivir en un planeta en llamas. Mi solidaridad con la gente de Asturias", ha resaltado.

Arrapada por políticos y activistas

Yolanda Díaz no ha estado sola. Unas 3.000 personas han asistido al acto de Sumar. Entre ellas, políticos y activistas de diferentes colectivos han querido arropar a la vicepresidenta segunda del Gobierno.

La también ministra de Trabajo se ha deshecho en elogios entre aquellos políticos que la han apoyado este domingo, como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al que ha agradecido su "altura de miras" y su "generosidad", o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que ha señalado que "ha convertido Barcelona en un referente internacional".

Carla Antonelli, exdiputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y activista por los derechos LGTBIQ+, ha sido una de las participantes del acto y no ha dudado en defender que "ya toca una mujer presidenta en este país, que llevamos 45 años de democracia".

"Lo que yo te pido, Yolanda, es que, desde Sumar, no permitáis ninguno de ustedes que nos arrebaten nuestros sueños. Esos sueños que alguna vez nos atrevimos a soñar y que además fuimos tan atrevidas que los hicimos realidad. Los hicimos realidad, contra vientos y mareas", ha reclamado.