Todo lo que Ayuso decía sobre Mónica Oltra: "¿Qué mujer ampara que su marido prostituya a una menor?"

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado este martes el sobresimiento provisional de la causa abierta contra la exvicepresidenta del Gobierno Valenciano Mónica Oltra -por la que dimitió en 2022- y varios de sus colaboradores por el supuesto ocultamiento del caso de abusos cometido por su exmarido.

En un auto de 96 folios, al que ha tenido acceso EFE, el instructor, Vicente Ríos, señala que "no se ha acreditado, ni siquiera al nivel propio de los indicios, que Oltra, ni cualquier otra persona de la Consellería, dirigiera orden, instrucción, consigna o indicación alguna a los investigados" en relación al caso de su ex, Luis Ramírez, en prisión por abusos a una joven tutelada por la Generalitat que era menor en el momento de los hechos.

El auto añade que "todos y cada uno de los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales provisionales contra las personas investigadas se han desvanecido por completo" al ser practicadas todas las diligencias necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados y por los que Oltra, exdirigente de Compromís, dejó su cargo como número dos del entonces Consell presidido por Ximo Puig.

Aunque la resolución no es firme, y puede ser recurrida, el instructor es tajante: "Finalizada la instrucción, oídos todos los investigados, tomando en consideración las declaraciones de todos los testigos (y muy en particular el de la propia víctima), examinada la copiosa documental y examinado el tráfico de 48 correos electrónicos entre los investigados y otros, no subsiste indicio racional de criminalidad alguno".

Tras la investigación no se ha acreditado que, "ni siquiera al nivel propio de los indicios", Mónica Oltra tuviera conocimiento alguno, hasta el 4 de agosto de 2017, de los hechos atribuidos por la menor a quien entonces era su marido.

Con esta decisión, el juez pone fin a más de cuatro años de ataques indiscriminados de la derecha contra la dirigente de Compromís. A la causa, además de la acusación particular que ejerce el neofascista José Luis Roberto, se sumó Vox y la agitadora ultra Cristina Seguí, como acusaciones populares.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue también una de las voces del PP que más criticaron a Oltra hasta su dimisión por las acusaciones contra su marido. Casualmente, ella ahora no asume responsabilidades por el presunto fraude fiscal que habría cometido su actual pareja, Alberto González Amador.

“Si finalmente es imputada es recomendable que dimita y no solo por una cuestión de no afectar a la imagen del gobierno (autonómico valenciano) sino también por coherencia”, señaló apenas unos días antes de la dimisión de Oltra en un encuentro con empresarios valencianos.

El 17 de junio, elevó el tono al relacionar a la dirigente con los actos "abominables" de su marido. "Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una mujer supuestamente feminista que no solo ha amparado y ha escondido el abuso a una menor tutelada por parte de esta administración, sino que urdieron un plan para dejar a la víctima arrinconada y señalarla como la auténtica culpable, a una menor que había sido incluso prostituida por su marido", dijo por entonces Ayuso sin pruebas de esa ocultación.

"¿Qué mujer ampara que su marido esté prostituyendo a una menor que está tutelada por él mismo y permite que se cree una trama para dejarla a los pies de los caballos como una auténtica culpable?", dijo además. Para la también presidenta del PP de Madrid, lo sucedido "hablaba "por sí solo" y le parecía tan "sumamente" grave "que lo que tiene que hacer es cumplir y seguir el ejemplo de lo mismo que le exigía a los demás".

La televisión autonómica bajo su poder, Telemadrid, también dio gran relevancia a estas informaciones. De hecho, según publicó ElDiario.es, Telemadrid gastó más en la dimisión de Mónica Oltra que en la cobertura de las elecciones en Andalucía. En concreto, la televisión pública madrileña destinó 3.100 euros en enviar dos equipos para las ruedas de prensa de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, frente a los 2.000 de las elecciones andaluzas o los 428 de la investidura del presidente de Castilla y León. La noticia, hoy, sobre el archivo de la investigación ni siquiera aparece en la portada de su web.