El concejal de Movilidad de Castellón pillado con 167 multas: "Es como tirar una colilla al suelo"

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, ha pedido este viernes disculpas por no haber abonado las multas de la zona azul que tenía pendientes antes y hacerlo en la última fase del procedimiento administrativo y ha añadido que nunca ha intentado evadir su responsabilidad de edil. Así mismo, ha denunciado que está viviendo una "cacería injustificada".

Así se ha manifestado Ramírez en el Pleno extraordinario celebrado hoy en el Ayuntamiento a petición del Grupo Socialista para que explicara las infracciones cometidas en la zona azul y la situación de las multas.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Puerta, ha señalado nada más comenzar su intervención que le sorprendía ver sentado al concejal de Movilidad, "pues si tuviera un mínimo de vergüenza, decencia y moral, habría presentado su dimisión", ha dicho. Así mismo, se ha dirigido a la alcaldesa, Begoña Carrasco, a la que ha calificado de "protectora y cómplice", para preguntarle si acumular 167 multas no le parece grave.

"Lo maravilloso es lo bien que se mueve en la mentira, pues es una desfachatez y falta de respeto que diga que las multas son del ámbito privado del concejal, cuando desde su toma de posesión recibió 85 multas en la zona azul y solo habría pagado 20 en la máquina. A ustedes como equipo de gobierno les dará la risa, pero al resto de ciudadanos nos provoca indignación", ha indicado.

"Cuando alguien se equivoca 167 veces tiene que dimitir", ha subrayado Puerta, quien ha acusado a la alcaldesa de "vender" a Ramírez como "ciudadano comprometido", y ha apuntado irónicamente que se le podía hacer hijo predilecto. "Pagó las multas porque se vio acorralado, porque si no lo hubiéramos denunciado, seguiría acampando a sus anchas", ha apuntado la concejal socialista, quien ha añadido que "huele mal" que no le hayan embargado, por lo que ha anunciado que llegarán "hasta el final" en este asunto.

Puerta ha destacado que con la "mala praxis y la negligencia laboral" del concejal "ha traicionado la confianza de la ciudadanía, y cualquier vecino, además de pagar multas, tendría un despido", y se ha preguntado "qué le debe el PP a Ramírez, o es que vale más por lo que calla que por lo que dice".

Cristian Ramírez, durante su explicación, ha subrayado que ésta era la vez "más complicada" de su vida en que hablaba en público "por la expectación que ha provocado la oposición". "Estoy viviendo una cacería injustificada", ha señalado el edil, quien se ha referido a sus orígenes "humildes" y todo lo que ha "luchado" para seguir adelante, y ha explicado que entró en política "para contribuir a mejorar la ciudad" y que el camino hasta llegar a ser concejal "no ha sido fácil".

"No entiendo por qué tanta maldad, mentira, odio y daño, ya que me han acusado de hacer las pintadas de CORRUPSOE -denuncia que se archivará y espero que me pidan perdón- y me acusan de acumular multas que no son ciertas, pero ustedes son alumnos aventajados de Sánchez", ha dicho.

"Podría esconderme y esperar que todo pase o mentir, pero no lo voy a hacer porque no voy a fallar a los vecinos, por eso estoy dando la cara en sede plenaria", ha destacado el edil, quien ha dicho que ha abonado todas las infracciones administrativas pendientes. "Debería haberlo hecho antes, no hay justificación y pido disculpas por posponer el pago a la última fase del procedimiento administrativo", ha añadido.

Esfera personal

Ramírez ha justificado que el cambio de domicilio y el hecho de que su coche sea de renting "ha retrasado las notificaciones de las multas, pero ha manifestado que no ha pretendido "nunca" evadir su responsabilidad de concejal. "No tengo ningúna multa pendiente igual que ninguna deuda con el Ayuntamiento, y esta cuestión es parte de mi esfera personal y nada tiene que ver con mis competencias como concejal", ha agragado.

"En ningún caso me he aprovechado del cargo de concejal y es desproporcionado el escarnio público en el que me he visto envuelto, pues no he cometido ningún delito, sino una infracción administrativa comparable con que se te pase la fecha de la ITV, tirar una colilla al suelo o no llevar luz en la bicicleta y, aunque no es estético, nadie se puede creer con el derecho de insultarme y no se puede vigilar mi persona y mi vehículo. Esto no es hacer oposición, sino acoso y derribo", ha señalado el concejal.

Ha concluido señalando que defenderá su honor con todos los instrumentos legales a su alcance, y ha anunciado que ha interpuesto ante el juzgado y ante la Agencia Española de Protección de Datos una denuncia "porque lo que hicieron en el Pleno no lo puedo tolerar, usando información privada".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha incidido en que el concejal de Movilidad "más de tres veces por semana infringía la ordenanza de la ORA en 2023", y se ha preguntado por qué "semana tras semana decidía no poner el euro en la máquina mientras que el resto de castellonenses sí lo hacen". "Igual se pensaba que como era concejal se podría quitar las multas", ha dicho.

"El PP tiene que decir si queremos tener como responsable de una ordenanza al que la incumple, si vale más por lo que calla que por lo que hace", ha afirmado Garcia, quien ha pedido al edil de Movilidad que dimita, "pues Castellón no se merece tener un concejal de Movilidad que infringe las normas". "Dimita por usted mismo, porque si pedimos explicaciones al fiscal, tendrá que explicar por qué no paga, y ese día le darán una patada", ha añadido.

El concejal socialista Jorge Ribes ha acusado a Ramírez de llegar al Pleno como "un corderito degollado, dándo lástima y señalando a los que destapan sus multas", y ha indicado que el relato de esta semana ha sido "un circo, con las mismas excusas del portavoz del gobierno o la alcaldesa, que dice que pagará las multas como cualquier hijo de vecino, pero los hijos de los vecinos normales no tienen 167 multas, y si las tuvieran, les habrían embargado".

"Te has equivocado"

El edil 'popular' Sergio Toledo, ha agracedido a Ramírez su "ejercicio de autocrítica". "Sabes que te has equivocado y que no debe volver a pasar y sé que están arrepentido, pero muchos que están ahí enfrente han hecho barbaridades, con conductas muy reprochables que como oposición no quisimos entrar por respeto a su entorno, y jamás se les ocurrió pedir disculpas", ha resaltado.

"Amnistían a terroristas y malversadores de fondos públicos y quieren que Ramírez dimita por una sanción administrativa, hay que tenerla de hormigón armado", ha afirmado Toledo, quien ha añadio que "Ramirez ha cometido un error en la esfera privada, mientras la negligente gestión de PSOE y Compromís la pagaremos todos los vecinos"